Le Temps devient pressant pour Neymar

A presque 30 ans, Neymar est déjà l’un des joueurs les plus connus dans le football. Il a un parcours remarquable avec le PSG et l’équipe du Brésil depuis un temps, mais il a encore besoin d’un grand effort les années à venir pour établir pleinement son héritage dans le football. La star du Paris Saint-Germain est encore en train de remuer sa récente blessure et espère avoir la chance de laisser son empreinte dans les grands moments de jeu sous peu.

Son temps avec le PSG a montré l’une des plus gratifiantes années de sa carrière. Cependant, Neymar doit encore beaucoup prouver dans son jeu. Cet attaquant a une grande fenêtre de deux ans devant lui car il a pour objectif de cimenter sa place en même temps que d’autres comme Lionel Messi, Cristiano Ronaldo, et Robert Levandowski.

Ces deux ans viendront en même temps que la Coupe du Monde en 2022 et la League des Champions grandement ouverte pour lui. Le titre de meilleur joueur de football du monde est aussi à sa portée. Avec Messi et Ronaldo qui clôturent leur ère, cela montre vraiment comment la porte est ouverte pour Neymar. Levandowski est peu probable d’être un candidat à long terme pour cela car il a déjà 32 ans.

De nombreuses personnes pensent que Neymar a déjà perdu sa chance de prouver davantage son importance comme star. Aussi, il n’est pas trop tard pour lui avec le lot d’opportunités devant lui depuis comme il est encore avec l’une des meilleures équipes en Europe et également un joueur clé du Brésil.

Les Chances avec le Brésil

En tant que la star dirigeante du Brésil, le poids de gagner la Coupe du Monde 2022 reste sur ses épaules. Remporter un sixième titre pour son équipe signifie beaucoup pour l’héritage de son pays dans le sport. Neymar a grandi dans un environnement ou le football est une tradition de premier plan.

Le Brésil est connu pour sa dominance dans le jeu et est considéré comme l’un des grands favoris à gagner la compétition grâce à leur réputation. Beaucoup de grands joueurs viennent du pays, et Neymar est pressé afin d’agir comme les légendes l’ont fait par le passé, et c’est ce que le commentateur Tv Galvao Bueno affirmait à son sujet.

‘Neymar est un produit d’un environnement qui a été créé pour lui depuis le début – une mentalité de ‘Ce gamin est une star, laissons le faire ce qu’il veut’’’, disait Bueno. ‘Il a grandi comme tel, il s’est habitué à cela et personne ne l’a arrêté’.

Neymar a encore besoin de remporter de grandes victoires dans sa carrière mais il a déjà fait de belles choses par le passé. L'attaquant a remporté six titres dans ses moments en arrière avec Santos au Brésil, et c'est lorsqu'il s'est mis en exergue. Il a encore besoin de montrer au monde qu'il peut mener l'équipe national au succès en remportant gros en Coupe du Monde.

Combattre la Critique

Neymar a reçu pas mal de critiques après la finale de la Champions League de 2020. Perdre face au Bayern de Munich était un désastre total pour le PSG, de nombreux fans ont blâmé le manque de performance de la star. C’était l’un des plus grands jeux auxquels il ait jamais participé, et le match de Neymar s’est sévèrement écroulé lorsque le Bayern a marqué le premier but.

Il était incapable de diriger son équipe dans ce match, et le Bayern s’est échappé avec un formidable gain de 1-0 qui a été de trop pour Neymar et le PSG à surmonter. Il paraissait comme un autre joueur sous pression et n’a pas eu un répondant en tant que leader.

De nombreuses critiques disent que c'était une vérité indéniable que Neymar n'est pas encore capable d'amener son équipe à gagner. Cependant, il était grandement félicité pour son rôle de leadership dans leur match contre Istanbul Basaksehir en Décembre 2020. Cette défaite a eu un profond effet sur lui que n'importe quelle autre défaite qu'il a eu.

Si Neymar veut prouver qu’il est en effet l’une des meilleures stars dans le monde, il doit le faire avec une plus grande responsabilité que par le passé. Il y’a plus de pression et de nombreux joueurs commencent à trouver un moyen de le stopper.

Les motivations de la star sont assez pour lui permettre de continuer à avancer vers de nouveaux exploits. Si Neymar a un grand succès dans les deux années à venir, alors il pourrait avoir obtenu son nom en tant que meilleur joueur du monde.