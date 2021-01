Jeux en ligne fascinants pour décupler votre adrénaline

Envie de frissons et d’action ? Vous voulez ressentir des sensations fortes tout en vous amusant ? La communauté des passionnés de jeux en ligne et jeux en réseau vous tient les bras. Les raisons qui peuvent pousser une personne à jouer sont tellement nombreuses qu’on ne saurait toutes les énumérer. Ceci étant, nous avons mis en exergue les meilleurs jeux en ligne qui sont à la fois fascinants et captivants. Vous y trouverez forcément votre compte, découvrez-les sans plus tarder.

Généralités

De prime abord, il faut savoir que les jeux en ligne au Canada et dans le monde se décomposent en deux grandes catégories : les jeux de casino en ligne et les jeux en ligne pour passionnés de console et/ou PC. Les deux catégories poursuivent les mêmes objectifs et ont les mêmes effets sur les joueurs : permettre aux joueurs de s’évader et de s’amuser, captiver leur attention et décupler leur adrénaline. Il y en a une panoplie dans le monde et pour tous les goûts. En effet, les éditeurs de ces jeux s’adaptent à l’évolution de la technologie et mettent sur pied des jeux qui répondent le plus possible aux envies des joueurs.

Ceci dit, entrons dans le sujet proprement dit.

Les jeux de casino en ligne les plus fascinants

La roulette

La roulette est l’un des jeux incontournables et indémodables des casinos terrestres et virtuels. Depuis la nuit des temps, ce jeu a toujours suscité un incroyable intérêt chez les joueurs de casinos. Le jeu est très lucratif en soi mais les meilleurs casinos depot 1$ offrent également des tours de bienvenue gratuits. Les amateurs de jeux d’argent peuvent trouver des roulettes sur différents thèmes, que ce soit des films ou des jeux vidéo. Tout casino en ligne et même sur mobile, vous proposeront de nombreuses variantes de roulette (les slots français, américain, européen…) avec vos personnages fictifs préférés.

Existant sous plusieurs variantes, son principe reste le même : jouer à la roulette en ligne revient à essayer de deviner la case sur laquelle la bille va s’arrêter après avoir été lancée par un croupier et avoir terminé son tour dans un récipient de forme circulaire. Le hasard a certes une grande place dans ce jeu, mais il existe également certaines techniques et astuces pour gagner.

Le poker

Le poker est probablement le jeu (de casino) le plus connu du monde. Il est tellement répandu qu’il existe des tournois internationaux auxquels participent les plus grands champions canadiens et du monde. C’est le jeu de bluff par excellence. Il est idéal pour les passionnés de psychologie et ceux qui aiment jouer avec les nerfs de leurs adversaires.

Le Blackjack

Ce célèbre jeu qui a déjà été adapté dans plusieurs films, est également l’un des jeux incontournables des casinos. Son principe est très simple : il faut réussir à s’approcher le plus possible du nombre 21 sans toutefois le dépasser. Vous devez obtenir un meilleur résultat que celui de la banque gérée par le croupier. Le nombre 21 est équivalent au succès immédiat, et donc au blackjack.

Les slots machines

Il n’y a rien de plus enivrant que de regarder le roulement des signes et chiffres d’un slot dans l’espoir qu’un ʺ777ʺ apparaisse avec à la clé un gros lot. Les couleurs, les bruits, les bonus avec tour gratuit, l’adrénaline et bien d’autres facteurs fascinent les joueurs. Il existe un nombre incroyable de variantes de ce jeu, lesquelles sont adossées sur plusieurs thèmes qui ne manqueront pas de combler de bonheur les joueurs.

Les jeux vidéo en ligne les plus fascinants

L’univers du jeu en ligne comprend également les jeux vidéo sur console (dont la plus connue est la PS4) ou sur PC. Aussi variés que diversifiés, ces jeux se classent en plusieurs catégories à savoir les jeux d’action, les jeux d’aventure, les jeux de tirs, les jeux de sport ou encore les jeux de combat.

Les meilleurs jeux d’action

Nous avons répertorié les trois jeux d’action les plus en vogue notamment sur PS4. En première position vient God Of War. Ce beat-them-all tire ses origines de la mythologie nordique qui met en scène Kratos (acteur principal) et son fils Atreus. Le charisme de Kratos joue un rôle prédominant dans le succès de ce jeu. Les jeux The Last of Us Remastered et Death Stranding entrent également dans ce registre. Vous devrez combattre des zombies et tenter de survivre dans un univers chaotique.

Les meilleurs jeux d’aventure et de tirs

Parmi les jeux d’aventure à succès, l’on retrouve Valkyria Chronicles 4, Uncharted 4 et Dishonored Definitive Edition. Ils vous feront plonger dans un monde d’espionnage, de complots et d’agent secret infiltré. Pour ce qui est des jeux de tirs, des titres tels que Call Of Duty : Black Ops, Red Dead Redemption II et Doom Eternal seront vous combler de bonheur.

Les meilleurs jeux de sport

Vous êtes un fan de foot, de basket ou encore d’une autre discipline sportive ? Les éditeurs de jeux ne vous ont bien évidemment pas oublié. Le football étant le sport roi, il occupe une place de choix dans les jeux sportifs. PES et FIFA sont en compétition depuis plusieurs années pour le plus grand plaisir des joueurs. FIFA 21 et PES 21 offrent des graphismes et des sensations très réalistes. En ce qui concerne le basketball, NBA 2K21 est l’un des meilleurs jeux de cette section.

Conclusion

Avec toutes les informations et tous les exemples que nous vous avons donnés, vous avez l’embarras du choix. Plus moyen donc de dire que vous ne savez pas quel jeu choisir. Qu’importe vos goûts ou vos passions, vous trouverez ce qui vous conviendra et qui saura maintenir un niveau d’adrénaline maximal.