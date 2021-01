Petits contes de sagesse au pays de Wardé est un joli recueil des éditions Flammarion, paru ce mois de janvier 2021. Un livre de Kochka et Donatien Mary qui présente une vingtaine de contes aux saveurs d’Orient, poussant les jeunes lecteurs à réfléchir, grandir…

Kan ya makan veut dire Il était une fois, au Moyen-Orient, à l’Est du monde, sur un coin de terre où il faisait bon vivre. C’est sur cette terre fertile, dans une maison que naquit Wardé. Le prénom signifiant Rose, il allait comme un gant à la jeune fille. Tels les jardiniers amoureux de leur fleur, ses parents commencèrent à la cultiver. Sa mère mit dans son ventre des mets gourmands et délicieux, tandis que son père décida de lui nourrir le cœur d’histoires. Ainsi, la jeune Wardé avait une nouvelle histoire tous les soirs, qui commençait par Kan ya makan, Il était une fois…

Ainsi, il y a vingt soirs, donc vingt histoires à découvrir. Des contes pleins de sagesse, pour faire grandir cette petite fille, comme une belle fleur qu’elle est. Des contes tendres, touchants, comme des leçons de vie, entre respect et courage. Au fil des soirs, la jeune Wardé est incitée à comprendre et à réagir, pour grandir, dans la bienveillance, apprendre des leçons de vie, des morales, afin de pouvoir faire les bons choix, plus tard, dans sa vie d’adulte. Les récits sont plaisants à découvrir, les jeunes lecteurs vont pouvoir y retrouver des histoires tendres, entre amitié, gentillesse, chance, espoir, écoute, bienveillance… Les contes sont accompagnés de quelques illustrations jouant avec les couleurs et les ombres, offrant une belle dynamique, ainsi qu’un bel univers graphique à découvrir.

Petits contes de sagesse au pays de Wardé est un bel album des éditions Flammarion, qui présente vingt contes qui font réfléchir et grandir, à travers les histoires d’un père à sa fille, qui à travers cette bienveillance veut éclairer son cœur.