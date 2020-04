Qu’offrir aux nouveaux-nés?

Les parents sont toujours contents de faire partager la naissance du nouveau né avec les proches, que ce soit la famille ou même les amis! Nous avons pour habitude de recevoir une belle carte avec une photo du nouveau né, avec la taille, le poids, rien de mieux que pour annoncer cette si bonne nouvelle.Il est donc l’heure d’aller rendre visite à ce nouveau né! Mais une question nous vient tout de suite à l’esprit, que peut-on offrir à ce petit? C’est pour cela qu’aujourd’hui, nous voulons vous faire découvrir une liste de cadeaux qui feront plaisir aux parents et bien évidemment, au bébé!

Votre cadeau doit être unique, de cette manière vous êtes sûr de surprendre les parents. Et c’est une réalité : nous aimons nous sentir spéciaux. Pour cela, nous vous proposons un grand nombre de cadeaux personnalisés pour le nouveau membre de la famille et pour les heureux parents.

On croit parfois que choisir un cadeau pour un nouveau-né n’a rien de très difficile vu que bébé n’a pas encore de goût ni de préférence, que ce soit en matière de jeu ou de couleur. Il est donc important de savoir que dès la naissance, un bébé est attentif à tout ce qui l’entoure et commence à jouer à sa manière. En effet, c’est d’abord à son propre corps qu’il s’éveille, par l’intermédiaire de ses pieds, ses mains, son nez, sa bouche et ses oreilles.

Et nous avons le site idéal pour vous ! Babyshower details est l’endroit idéal pour trouver le meilleur cadeau que vous cherchez pour le bébé. Découvrez la sélection de cadeaux de naissance tendres, craquants, pratiques et originaux, pour souhaiter la bienvenue aux nouveau-nés et féliciter les jeunes parents!

Gâteau de couches

Et non ! Ce n’est pas un gâteau à manger, mais plutôt une composition qui ressemble à une pièce montée. Une pile de couches, des peluches, des jouets, des habits harmonieusement disposés pour former une belle pièce montée! Indispensable pour réussir sa baby showerparty.

Il est possible d’inclure de nombreux éléments dans le gâteau de couches qui seront très utiles pour les bébés, principalement les couches qui sont un produit de base et dont les marques sont toujours de qualité. On peut choisir des packs déjà préparés ou bien de les préparer selon les spécificités, goûts et budgets, que nous avons. Avec une grande quantité de produits de base pour les bébés. Produits d’hygiène, de toilette, vêtements, peluches et petites attentions pour papa, maman, la famille et le petit frère!

Ces élégants cadeaux sont préparés avec délicatesse et de manière artisanale à la réception de la commande et sont préparés avec beaucoup d’amour et il est possible de le personnaliser avec le nom du bébé enveloppés dans du papier cellophane, avec un message sur une carte accrochée aux nœuds. Tous les cadeaux sont élaborés avec les meilleures marques du marché et peuvent être choisis selon plusieurs critères : budget, taille, sexe, jumeaux, thème d’un film ou football et goûts de l’acheteur.

Paniers cadeaux de bébés

Les parents sont bien trop occupés à s’occuper de la naissance du bébé, que c’est pour cela que leur offrir un trousseau de naissance est une excellente idée de cadeau. Il est possible d’y inclure de nombreux cadeaux différents qui seront utiles pour les parents ainsi que pour le bébé. Les trousseaux de naissance peuvent s’adapter aux goûts et aux besoins des nouveaux parents.

Le fait d’être à l’hôpital fait que les parents peuvent oublier des accessoires indispensables pour le bébé, de plus, celui-ci réclame beaucoup d’attention. Sur Babyshower Détails vous pouvez y trouver des originaux paniers de bébés déjà préparés ou bien vous pouvez les personnaliser selon les goûts en choisissant les produits à inclure. Vêtements, produits pour les soins et la toilette ou encore peluches et autre cadeau-surprise pour les parents comme les boîtes de chocolats ou une bouteille de vin pour pouvoir célébrer l’événement ensemble! Il est également possible de faire broder le nom du bébé, insérer une carte de félicitations avec un message, il existe des trousseaux de différentes tailles et formes.

Il est très utile de leur offrir un trousseau de naissance qui inclut tout ce dont ils ont besoin pour qu’ils puissent faire les premiers soins à leur bébé. Le trousseau de naissance pour l’hôpital peut contenir tout type de produits pour les soins du nouveau-né. Tels que gel de bain, parfum, peigne, couches et lingettes. Tous les produits dont le bébé a besoin lors de son séjour à l’hôpital peuvent faire partie du panier.

Les livraisons se réalisent en moins d’une semaine dans toute la France, les gâteaux de couches et tous les trousseaux de naissance sont envoyés convenablement emballés et dans un colis en carton pour préserver ainsi la qualité du produit et l’anonymat du cadeau. Le tout accompagné d’un suivi exhaustif par e-mails ou appels téléphoniques pour convenir d’une livraison supplémentaire.