Confinement : BD et Comics en lecture gratuite, c’est la fête !

Transformer votre confinement, en « confinement lecture » !!! Plusieurs éditeurs ont pris l’initiative, avant la ré-ouverture des librairies et leur ré-organisation, de vous permettre une lecture totalement gratuite d’une partie de leur catalogue BD .

Pour ce faire, il suffit d’aller sur leurs pages respectives et de suivre les indications qui vous permettent d’accéder à la BD en ligne. Il y en a pour tous les goûts, les grands et les petits, ne vous disputez pas !!

Attention, certains sites ne sont pas optimisés pour la totalité des navigateurs, aussi, si vous rencontrez des problèmes pour accéder à la lecture en ligne, il vous faudra par exemple, utiliser un autre navigateur : Firefox au lieu de safari, ou d’installer Flash Player pour voir défiler les pages ….

(En cliquant sur les titres ou les mots de l’article en gras et en couleurs, vous accéderez directement aux pages des éditeurs, et/ou aux titres à lire !!!)

Une BD gratuite hebdomadaire chez Rue de Sèvres. Une fois sur leur page d’accueil, il vous suffit de cliquer sur le bandeau rouge intitulé : « L’album de la semaine » afin d’être rediriger sur le site calaméo pour la lecture. Ou Cliquez directement >>ICI<<.

La semaine dernière, on découvrait le premier tome de « Compte à Rebours » de Trévidic, Matz et Liotti, une enquête anti-terroriste rondement menée, qui se clôture en trois tomes. Cette semaine ce sera la surprise !!! La venin ??? Miss charity ?? Streamliner?? Il n’y a plus qu’a vous connecter !!

C’est « Open range » pour la lecture de confinement ! Une fois sur leur page, on choisit la « collection » que l’on préfère : aventure, médiéval, sci-fi, manga …. Puis, on clique sur la BD que l’on souhaite, et sur « Liste des Éditions ». Apparaissent alors les différents tomes composant la série, et si une icône verte intitulée : « Lire intégralement » est disponible, c’est qu’il ne vous reste plus qu’à lire ! Découvrez des titres des Humanos comme : Nicnevin et la Reine de sang , Ignited, ou Sirènes et Vikings et une multitude d’autres !!!! Pour connaitre les synopsis, vous accéderez aux chroniques disponibles ici >> Nicnevin, Ignited

Puis, chez Urban Comics, de la sci-fi à gogo également avec Black Science, Low, Deadly Class, et encore plus !!!! Descender, la suite de Ascender, est également en lecture libre !!!

… permet tous les vendredis, la lecture intégrale d’un des romans de la collection. Une vrai bouffée d’air pour les parents, avec les albums filmés proposés pour nos petits !! Des activités amusantes et ludiques : coloriages, jeux des 7 erreurs … des prix régressifs sur les livres audios … pleins de cadeaux, que l’on accepte volontiers !!!

Un exemple parmi le grand choix proposé pour la lecture de confinement :

Les Éditions Jungle …

… proposent de commencer deux séries. Actuellement :

« Mistinguette » pour les plus coquettes, et « La brigade des cauchemars » pour les plus aventuriers ! Sur leur page d’accueil, vous trouverez un bandeau « c’est offert ». Une fois que vous aurez cliqué dessus, vous accéderez aux deux liens de lecture . (ex: https://fr.calameo …). Egalement, des activités avec Miss Jungle !!!

Ici, on vous propose jusqu’au 10 Mai, deux ouvrages par semaine. À lire via la plateforme izneo, mais également, des ristournes sur les abonnements de lecture sur cette même plateforme, profitez-en !!!! Et, pour les adeptes de la série « Radiant », toute la collection à re-découvrir !!!

La semaine dernière , DOFUS puis, Jill et Sherlock.

Cette semaine, on plonge dans l’univers chevaleresque et fantastique de Talli, fille de la lune (chronique >>ICI<<) . Et pour ceux qui préfère le post apocalyptique, on s’arme pour entrer dans le premier tome de Rockabilly Zombie Apocalypse.

Un véritable cadeau de la part des différentes éditions, quand il ne vous reste qu’à vous préparer votre boisson préférée, vous asseoir dans votre meilleur fauteuil et entrer dans le monde que vous aurez choisi !!!! Idéal également lorsqu’on ne sait plus quoi faire comme activités avec les enfants qui s’ennuient et sont difficile à occuper !!! Tout ceci vous occupera pendant un bon moment pendant votre confinement et vous fera découvrir des comics ou des BD dont vous rêviez !!! Je vous souhaite une bonne lecture, et des après-midis de calme grâce aux activités pour les plus petits !!!!