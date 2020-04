Pourquoi les imbéciles ne changent pas d’avis – Surmontez les résistances au changement, signé Yves Bernheim et Laurent Storch, est paru en novembre 2019 aux Éditions Alisio.

Débattre est un art. Mais pour beaucoup d’entre nous, cet exercice peut se terminer en conflit ouvert, la fourchette à la main et l’œil vif, avec comme seul objectif, défendre son point de vue par tous les moyens… Même si ces moyens s’apparentent largement à de la mauvaise foi.

« Il est plus facile de désintégrer un atome qu’un préjugé », Albert Einstein.

Dans Pourquoi les imbéciles ne changent pas d’avis, les deux auteurs nous invitent à plonger dans notre cerveau et à comprendre comment il fonctionne. Et en un seul livre, ils ont su regrouper un maximum d’informations à la fois simples et fascinantes. Les arguments sont notamment sociologiques, psychologiques et scientifiques…

Parce que oui, changer d’avis est épuisant pour notre cerveau. Celui-ci rejette certains arguments sans chercher à les analyser, simplement pour économiser son énergie. C’est aussi ouvrir une voie vers l’inconnu qui peut engendrer des peurs conscientes et inconscientes.

Ce livre, c’est également l’occasion de découvrir le processus d’un changement d’avis, les étapes à suivre pour convaincre son interlocuteur, mais aussi comment apprendre à repérer les techniques de manipulation (et elles sont nombreuses) pour s’en protéger. Les auteurs ne manquent pas de nous offrir des exemples pragmatiques et clairs. Ils évoquent d’ailleurs, entre autres, la question du Djihadisme.

Avec Pourquoi les imbéciles ne changent pas d’avis, on apprend à débattre sainement, à comprendre notre interlocuteur et à transmettre sans chercher à imposer nos arguments.

Un livre passionnant !

