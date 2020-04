Les graines de cannabis pour réduire les effets du confinement

Le cannabis est une drogue illégale très connue par tout le monde.​ À l’intérieur, cette plante contient une molécule qui s’appelle tétrahydrocannabinol ou THC. Il s’agit du composant le plus important qui en plus d’être utilisé pour ses effets récréatifs, c’est utilisé comme une option médicinale très importante.Peut-être que la France soit un des pays celui avec les lois les plus sévères quant à la possession de cette plante.



En fonction de la quantité et des circonstances que vous possédiez, vous pouvez obtenir une grande réprimande ou peut être que vous allez à la prison. Les amendes peuvent être jusqu’à 3,500 euros ou une punition d’être condamné à un an dans la prison.

Bien que la France (2003) a légalisé les médicaments qui contiennent des dérivés du cannabis, la condition est que vous devez avoir une ordonnance médicale qui vienne d’un médecin qui possède le permis. Cependant, dans la réalité et actuellement, le produit que le gouvernement permet est celui qui contient un pourcentage de THC (la substance responsable des effets cérébraux) très faible.

Qu’est-ce que ça signifie faible dans ce contexte? Ça signifie moins de 2 %. Un autre inconvénient c’est qu’en fait, il n’existe pas encore la commercialisation d’un médicament avec ces caractéristiques en France.

C’est vrai que l’Arrêté du 22 février 1990 classifie le cannabis comme stupéfiant. Cependant, d’un point de vue médical, le THC, que nous avons mentionné antérieurement, peut aussi aider réduire les douleurs, l’inflammation et quelques problèmes du contrôle musculaire.

En France il y a entre 300 mille et un million patient lesquels ont la potentialité d’obtenir un bénéfice des produits médicinaux dérivés du cannabis. Cela signifie que presque un million de personnes peut être plus heureuses.

Il y a des différentes situations cliniques dans lesquelles la thérapie donne un apaisement pas suffisant et dans ces occasions il est recommandable l´usage du cannabis médicinal.

Peut-être que la France ne permet pas encore la commercialisation ni la consommation du cannabis mais, dedans cette interdiction ne sont pas les graines. On parle alors de Medical cannabis seeds, il s’agit du cannabis et alors ils ont les mêmes propriétés de curation que la plante mais avec l’avantage de n’être pas interdit.

Les fibres peuvent être aussi utilisée. Elles se trouvent dans la tige et sont généralement utilisées pour l’industrie textile parce qu’elles sont très douces.

Les graines comment une alternative face à une loi si sévère

Entre les propriétés de curation de cette plante et de ces graines on peut trouver les suivantes (pour vous donner quelques exemples)

Cancer: Le cancer est une maladie dans laquelle les cellules se multiplient sans contrôle. Il y a des études qui montrent que le THC peut provoquer l’apoptose d’une cellule cancéreuse.

Alzheimer: Alzheimer affecte la mémoire et autres fonctions mentales. Le cannabis aide pour améliorer les systèmes de réparation cérébral.

Dépression: Dans ce confinement c’est très probable que vous souffrez de la dépression. Une autre avantage de cette plante c’est qu’elle contribue à l’élévation des niveaux d’humeur.

Anxiété: Jusqu’à un certain point c’est normal le fait d’avoir de l’anxiété dans certaines situations du stress, mais quand ça se tourne un trouble il peut être nocif. Cannabis atténue aussi les symptômes d’anxiété.

Douleur: Surtout s’il s’agit de la douleur chronique. Cannabis va vous aider réduire la douleur.

Insomnie: Si vous n’arrivez pas à dormir est un problème très commun et surtout dans ce moment dans lesquels la préoccupation au sujet du coronavirus est la comment part du quotidien. Il y a des études qui prouvent que le cannabis réduit ces effets.

Inflammation: Il existe beaucoup des maladies qui peuvent provoquer inflammation et heureusement il y a aussi des études récentes qui prouvent que le THC et le CBD tous les deux servent pour réduire l’inflammation.

Attendre ou pas attendre

Malgré le fait que la France est un peu conservatrice, elle a un président qui heureusement change un peu cette tendance et qui s’est manifesté favorablement en direction de la substitution de mesures qui mettent en prison en échange des amendes in situ.

Ce n’est pas l’unique changement. En général il y a eu une progression, le changement le plus évident est que France compte aujourd’hui avec l’ANSM (Agence Nationale de Sécurité du Médicament et des Produits de Santé) laquelle a créé en juin 2018 un comité spécialisé temporaire pour examiner la viabilité de la disposition du cannabis médicinal en France. C’est vrai que la pression sociale augmente.

