Découvrez les films les plus tendance de 2020

Aujourd’hui nous tenons à vous expliquer les films les plus vus du moment et bien sur, où regarder les films. Car ce confinement commence à devenir long, et que nous devons nous occuper comme nous le pouvons. Les films sont un des passes temps favori de beaucoup d’entre nous, et bien souvent, nous ne savons pas comment faire passer le temps, surtout que la plupart des sites de streaming sont payants. Mais cette fois-ci, vous pouvez profiter des films avec les mêmes qualités que les plateformes qui sont payantes.

Télécharger ou regarder en streaming ?

C’est bel est bien une question que l’on peut se faire quand on souhaite regarder un film. Tout d’abord il faut savoir que le téléchargement est illégal, il prend de la place sur votre ordinateur, et en plus de ça, les sites ou l’on retrouve les sites téléchargeable, sont bien souvent logés dans des sites peu recommandable, qui peuvent arriver à endommager votre ordinateur. C’est pour cela, qu’en fin de comptes, il vaut mieux regarder vos films en streaming.

Tout d’abord, il s’agit d’un site complètement gratuit, vous pouvez regarder vos films sans avoir à vous soucier d’un engagement mensuel, a différence des grandes plateformes de Netflix, HBO, Amazon Prime, etc.

La plateforme dispose à elle-seule de près de 100 000 références pour des contenus multimédias. Un site très intéressant qui propose les derniers programmes quelques heures après leurs sorties. De quoi être toujours à jour des films qui ont le plus de succès! Nous allons en présenter quelque uns a continuation!

Voirfilms est très simple d’utiliser, pas besoin d’être un géni en informatique, pour y accéder et l’utiliser. Pour pouvoir regarder vos films en streaming, il vous suffit juste de vous inscrire, sans avoir à fournir votre donnée bancaire, chose qui peut être un peu soupçonneuse. Car comme nous vous avons déjà dit, il s’agit d’un site où l’on peut regarder, de manière illimitée, des films en streaming sans avoir à débourser quoique ce soit!

Ce site de streaming gratuit s’adapte à la taille de tous vos dispositifs, Smartphone, tablette ou même ordinateur. Regarder vos films de votre ordinateur grâce à un câble HDMI. Vous pouvez également profiter d’un visionnage HD possible sur toutes les vidéos proposées.

Regarder vos films n’importe où, chez vous, dans le train, à l’hôtel, en vacances, etc. Une plateforme rapide et interactive: même avec une connexion moyenne, voire médiocre, l’interactivité est omniprésente.

Les films les plus regardés du moment

Sonic: L’histoire du hérisson bleu le plus rapide du monde qui arrive sur Terre, sa nouvelle maison. Sonic et son nouveau meilleur ami Tom font équipe pour sauver la planète du diabolique Dr. Robotnik, bien déterminé à régner sur le monde entier.

The gentlemen : Quand Mickey Pearson, baron de la drogue à Londres, laisse entendre qu’il pourrait se retirer du marché, il déclenche une guerre explosive : du chantage, des complots, trahisons, corruptions et enlèvements… On ne distingue plus ses alliés de ses ennemis, et il y a de la place que pour un seul roi !

Birds of Prey et la fabuleuse histoire de Harley Quinn: Après le grand succès du Joker, l’histoire de Gotham de s’arrête pas là. C’est une histoire déjantée racontée par Harley Son fidèle acolyte Zsasz décident de s’en prendre à une certaine Cass, où toute la ville est passée au peigne fin, pour retrouver la trace de la jeune fille. Les parcours de Harley, de la Chasseuse, de Black Canary et de Renée Montoya se croisent et doivent s’unir pour pour éliminer Roman.

Bloodshot: Ray Garrison est un soldat tué en mission, et ramené à la vie par une entreprise qui l’a transformé en super-humain. Des nanotechnologies coulent désormais dans ses veines, ce qui le rend invincible. Il est plus fort que jamais et capable de guérir ses blessures. Cependant le contrôle échappe à RST Corporation. Ray ne peut distinguer ce qui est réel de ce qui ne l’est pas, et il doit donc vite le découvrir.

1917: Pris dans la tourmente de la Première Guerre Mondiale, Schofield et Blake, deux jeunes soldats britanniques, se voient assigner une mission à proprement parler impossible. Porteurs d’un message qui pourrait empêcher une attaque dévastatrice et la mort de centaines de soldats, dont le frère de Blake, ils se lancent dans une véritable course contre la montre, derrière les lignes ennemies.

Fantasy Island: L’énigmatique M. Roarke donne vie aux rêves de ses chanceux invités dans un complexe hôtelier luxurieux et isolé. Mais quand leurs fantasmes les plus fous se transforment en véritables cauchemars, les invités n’ont d’autre choix que de résoudre les mystères de cette île pour en sortir vivants.

Des films que vous ne pouvez rater pour rien au monde, sortez les popcorns, installez vous dans votre canapé et profitez d’une séance de cinéma avec vos proches.