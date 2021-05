Recycl’Art – Donne une nouvelle vie aux objets du quotidien

Recycl’Art est un cahier souple, des éditions Larousse, paru en avril 2021, qui propose, d’une manière ludique et artistique d’aborder la question du tri des déchets, pour les enfants. Un concept original pour découvrir les différents déchets, les trier et imaginer une nouvelle vie pour eux, à travers le dessin.

Le livre souple est un cahier de dessin et bien plus encore, avec des informations complètes sur le recyclage. C’est par un sommaire graphique que débute l’ouvrage, pour découvrir ce qui pourrait changer, comment trier pour recycler, le mode d’emploi du livre et les différents déchets. Ainsi le livre sensibilise les enfants au recyclage, pour changer les habitudes des consommateurs, présentant, entre autres, la production et la consommation qui ne cessent d’augmenter. Le recyclage, le tri, les logos, la déchetterie sont ainsi expliqués aux enfants, à travers différentes pages ludiques, entre illustrations et petits paragraphes.

Le cahier de dessin est plus qu’un ouvrage d’œuvres d’art, mais un livre souple ludique et enrichissant qui vient sensibiliser les enfants à la protection de l’environnement et à l’importance du recyclage. Le livre est donc aussi un documentaire, avec plein d’informations concrètes et intéressantes, pour améliorer le quotidien et faire attention à la planète avec de petits gestes. Beaucoup d’illustrations accompagnent ces paragraphes enrichissants. Autour de cela, les bambins sont invités à dessiner et imaginer une nouvelle vie à ces objets du quotidien à recycler. Ainsi, une canette deviendra une fusée, une ampoule une montgolfière, les capsules les jantes des roues d’un tracteur… L’activité est plaisante, pleine d’imagination, pour se réinventer et détourner les objets. L’ouvrage offre quelques idées, pour amorcer, mais laisse aussi les jeunes créateurs libres.

Recycl’Art est un cahier souple, des éditions Larousse, à mi-chemin entre cahier d’activités et documentaire, qui vient sensibiliser les enfants au tri, au recyclage et à la protection de l’environnement, entre informations pratiques et intéressantes et dessin détourné pour inventer une nouvelle vie à ces objets du quotidien.