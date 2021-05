Pakadoux lance Mamandouce pour la Fête des Mères

Pakadoux est une entreprise française, bretonne, qui contribue à l’insertion professionnelle de couturières en situation de handicap, qui propose, pour la fête des mères, une nouvelle gamme d’emballages cadeaux écologiques, Mamandouce.

Pakadoux est une aventure humaine, une entreprise française, basée à Dol de Bretagne, en Ile et Vilaine, qui contribue à l’insertion professionnelle de plusieurs couturières, en situation de handicap, grâce à un statut de travailleur, un apprentissage professionnel, une rémunération et un cadre professionnel favorisant les relations sociales.

Pakadoux propose aussi de répondre aux urgences écologiques, notamment en réduisant le nombre de papiers cadeau jeté à chaque cadeau offert. Les Pakadoux permettent aussi de mettre de côté le tracas de découper la bonne dimension de papier, la chasse au scotch ou aux ciseaux, le pliage délicat du papier, sans le déchirer… En effet, Pakadoux est une gamme de pochettes en tissu, en trois tailles différentes, qui vont permettre d’emballer facilement et rapidement les cadeaux.

Les tissus et élastiques sont certifiés Oeko-Tex, permettant de certifier la non-toxicité des textiles et colorants, pour l’homme et la planète. Les pochettes possèdent une doublure, rendant la pochette plus belle et plus solide. Un rabat et un élastique permettent de renfermer simplement et efficacement les ou les cadeaux insérer à l’intérieur. Le concept est simple et astucieux, les pochettes sont belles et efficaces, permettant ainsi d’être réutilisées à l’infini. Un geste écologique qui fait du bien à la planète, au porte-monnaie, mais aussi à l’esprit, avec cette bonne action, tant pour le monde que pour ces travailleurs handicapés qui confectionnent ces Pakadoux.

La collection Mamandouce vient compléter le catalogue Pakadoux, pour la fête des mères, avec deux motifs floraux. Des jolies pochettes en trois tailles différentes, avec un élastique scintillant, pour fermer le cadeau, qui permettront d’emballer correctement et de faire un geste pour la planète, avec cet emballage réutilisable.

La marque Pakadoux est à retrouver par ici…