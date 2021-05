À ces idiots qui osent rêver – Festival OFF d’Avignon juillet 2021

Partagez





À ces idiots qui osent rêver – Pièce programmée dans le cadre du Festival Off d’Avignon 2021, du 7 au 31 juillet 2021 au Théâtre La Luna. Une comédie romantique et féroce à la croisée entre La La Land et Quand Harry rencontre Sally… Deux personnages, qui partagent une vision antagoniste de l’amour, se rencontrent sur un banc public : Lui, raisonnable et Elle, avide de démesure. Une comédie parfois cruelle et teintée de mélancolie où l’on découvre que vivre sans prendre de risques, c’est risquer de ne pas vivre…

au Festival OFF d’Avignon du 7 au 31 juillet 2021

(et en tournée à Chartres et à Nantes)

Ça déconfine. Il faut fêter ça ! Et si vous profitiez de la 75e édition du Festival d’Avignon pour aller déguster une comédie romantique à l’américaine ? La Petite Vadrouille présentera au Off, une pépite avec Céline Devalan et Marc Pistolesi “À ces idiots qui osent rêver…”.

SYNOPSIS :

ELLE est passionnée, extravertie et anticonformiste. LUI est attachant mais maladroit, et aspire à un bonheur beaucoup plus tranquille. Un homme, une femme, deux visions de l’amour… Mais lequel des deux aura le dernier mot et parviendra ainsi à convertir l’autre ?! Avec son lot de bonheurs et de désillusions, l’histoire, délibérément cinématographique, de ELLE et LUI se déroule au fil des quatre saisons… Répliques drôles et cinglantes, intrigue délicieuse, interprétation complice, touchante et plus cinématographique que théâtrale, mise en scène rythmée et pétillante… « A ces idiots qui osent rêver » est une savoureuse comédie romantique à l’américaine. C’est aussi un hommage aux maîtres anglo-saxons du genre, avec en prime une exquise séquence de claquettes. Ce spectacle séduit par son propos intelligent sur l’amour et ses judicieux procédés empruntés au cinéma. Un bonheur théâtral jubilatoire dont on ressortira assurément amoureux…

NOTRE AVIS :



Comédie pleine de charme à l’écriture moderne et incisive, qui oscille entre légèreté et profondeur grâce à des répliques ciselées, piquantes ou émouvantes. On se laisse embarquer par cette rencontre improbable servie sur scène par les jeux de Marc Pistolesi dont l’apparente bonhommie révèle un personnage complexe et attachant dans sa ” tendre virilité” et de Céline Davalan (auteur et metteur en scène) qui enchante par son talent pétillant et envoûtant. À foncer voir !

INFORMATIONS PRATIQUES ET RÉSERVATION :

Festival Off Avignon 2021 – Théâtre La Luna, 1 rue Sèverine, 84000 Avignon.

Tous les jours à 21h30 (sauf les 13 et 21 juillet 2021)

Tarifs : 20€ (plein), 14€ (réduit)

En ligne : www.theatre-laluna.fr

Par téléphone : 04.90.86.96.28

DATES DE LA TOURNÉE :

Nantes : du jeu. 11 nov. 2021 au ven. 26 nov. 2021 – Théâtre de Poche Graslin

Chartres : (dates à confirmer) Théâtre Portail Sud