Porchery : Délire biblique chez Les Humanoïdes associes !

Au temps des religions, les légions étaient composées d’êtres réunis, ordonnés, soumis collectivement à une volonté supérieure. Porchery aux Éditions Les Humanoïdes Associés exploite cette idée à grand coup de délires. Car, c’est une petite ville qui fait les frais de l’attaque de démons … sous couverture !!!

Un comics présenté en one shot à découvrir à partir du 19 Mai 2021…

Le décor :

Il y a deux mille ans … Un troupeau de porcs frénétiques s’élancent d’une falaise pour aller se noyer, quelques mètres plus bas, dans le fleuve. Deux hommes constatent le carnage. Quelques animaux parviennent tout de même à nager jusqu’au rivage …

Deux mille ans plus tard … Après des années de combat, Zoé est une jeune femme fatiguée et abimée par la rancoeur. Elle a sombré dans l’alcoolisme depuis que sa soeur est morte. Il lui faut un coupable. Et son beau frère a le profil spécial, pour endosser ce « meurtre ».

Mais, lors de son procès, malgré les accusations de Zoé, celui-ci est relaxé ! Envahie par la rage, elle échafaude un plan pour l’assassiner lors de la sortie.

Quelle n’est pas sa surprise, lorsqu’elle le retrouve en pleine nuit, au parc d’attraction, devant l’enclos des cochons. Et qu’après avoir proféré des raisons délirantes concernant la mort de sa soeur, ils sont attaqués par les “porcs”qui deviennent complètement fous !!!

Le point sur la BD :

Il est temps de rendre aux cochons ce qui appartient aux cochons ! C’est ce qu’explique Bruno Lecigne, dans une préface explicative, afin que les lecteurs comprennent comment le désamour de cet animal nous a été inculqués !

On commence donc la lecture de Porchery aux Éditions Les humanoïdes Associés, en étant conditionné à la défense de cet animal disgracieux. Et en comprenant plus que tout, la cause défendue par cet animal devenu démoniaque !

Il ne reste à Tyrone Finch, qu’à étaler son scénario étonnant et détonnant, qui mixe intelligemment l’arrivée d’une légion de démons, prêt à tout pour éradiquer l’humanité. Grâce à son « anti-héroïne » vengeresse, bourrée la plupart du temps, mais dont le caractère est particulièrement déterminé. Un ex-mari, loin d’être un illuminé, prêt à tout pour prouver que sa défunte femme n’est pas morte complètement sénile. Et cette « âme collective » qui possède tout ce qui lui servira à éradiquer la race humaine. Le ton se retrouve, tantôt ubuesque, tantôt dramatique, teinté d’un humour noir certain !

Mauricet mène la danse en adaptant son trait à ce récit horreur/fantastique/biblique. Des illustrations comics like, avec des visages réalistes et un trait épais et gras (comme le sujet !!). Une ambiance sombre qui alterne entre jets l’hémoglobine et drama !

La conclusion :

Après Porchery, vous ne regarderez plus jamais les « suidés » de la même façon ! Loin d’être l’apologie d’une vengeance animale contre l’homme, comme le célèbre titre d’Orwell, ce one shot en est un énorme clin d’oeil ! Son sujet est cependant plus réjouissant. Intelligemment mené et absolument effarant, il élève le « débat » et la réflexion, sur quelque chose de plus grand, de plus divin ! Les humanoïdes Associés et ses auteurs nous rendent prosélyte de la cause porcine, et nous transportent avec eux, dans leur transe divinatoire !!! Une incroyable lecture !