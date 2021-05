DoggyBags – Dirty Old Glory

Dirty Old Glory est un one shot de la collection DoggyBags, des éditions Ankama, de Mud et Prozeet, paru en avril 2021. Une bande dessinée d’anticipation, qui présente un huis clos haletant, violent, où chacun va confesser un passé plus ou moins tourmenté.

Un homme est en train de se filmer, il explique qu’on lui pose souvent une question : ce qu’est le survivalisme pour lui ? Chuck explique qu’il ne s’est pas levé un matin en se disant qu’il avait peur que les pôles s’inversent, ou qu’une météorite s’écrase sur terre. Il savait juste qu’il fallait qu’il s’équipe au cas où. Ainsi, il s’explique en quelques minutes et tente de donner quelques conseils pour savoir vivre en autonomie et faire face à une civilisation qui sombre dans la panique. Deux ans après le début du conflit, les rues sont dévastées, il n’y a plus personne, ou presque. Un groupe de quatre hommes armés passent dans une rue, lorsqu’un tir vient les arrêter. Puis, ce sont plusieurs tirs qui les mettent en déroute. Trois d’entre eux trouvent refuge derrière un mur et l’autre derrière une voiture, en pleine rue. Il reste sous le feu de l’ennemi…

Après avoir tenté de fuir leurs ennemis, les quatre hommes, qui ne sont plus que deux, retrouvent cinq autres de leurs, dans un char d’assaut. Les deux hommes restent derrière le véhicule et attendent que les ennemis soient débusqués, mais rien ne se passe, ce sont eux qui se font avoir, car une explosion fait tomber sur le char deux immeubles. A l’extérieur, les deux hommes meurent, tandis qu’à l’intérieur, les cinq passagers sont pris au piège. Ainsi le huis clos débute, avec un homme sérieusement blessé, trois autres hommes et une jeune femme, qui pour passer le temps commence à partager un passé tourmenté, délirant ou encore violent. La bande dessinée est très bien menée, avec ce huis clos, ces survivalistes, qui se retrouve enfermé dans un tank enseveli de gravats, racontant un peu leur histoire. Ainsi l’on oscille avec des flashbacks, qui révèlent les personnalités et le fond de chacun. Mais les valeurs qu’ils partagent ne suffiront peut-être pas pour surmonter cette pénible épreuve. Le dessin est plaisant, avec des personnages expressifs et un découpage efficace et énergique, tout comme le trait fluide et vif.

Dirty Old Glory est un nouveau one shot de la collection DoggyBags, des éditions Ankama, qui dévoile une histoire d’anticipation, où un groupe de personnes survivalistes tentent de faire face à une attaque. Ils se retrouvent enfermés dans un tank enseveli…