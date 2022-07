Sea of Stars : Odyssée galactique chez Urban Comics 

Après la mort de sa mère, le jeune Kadyn n’a d’autres choix que d’accompagner son père dans son cargo spatial. Et d’admirer la mer d’étoiles : « Sea of stars ». Autant vous dire que, pour un garçon de son âge, tout cela est d’un ennui profond. Heureusement, la cargaison de leur vaisseau reste intéressante. Des artefacts, trouvés aux quatre coins de l’univers, provenant d’un musée alien.

Un one shot qui vous embarque pour une épopée substantiellement comblé de l’amour d’un père pour son fils ! À retrouver depuis le 1er juillet 22 aux Éditions Urban Comics / Indies.

Le décor :

Un cargo provenant de Krogarr 9 …

« L’espace, c’est d’un ennui mortel ». Voici ce que pense le jeune Kadyn, accompagnant son père pour cette mission. Pas de trous noirs, pas de supernova à observer. L’espace, le vide intersidéral soupçonné de quelques étoiles de ça de là. Même pas une seule créature effrayante…

Aussi, pour combattre l’ennui, Kadyn préfère aller se réfugier dans la soute de l’appareil, où sont consignés tous les artefacts destinés au musée. Un énorme requin-quark attire particulièrement son attention. Mais, pendant qu’il flâne dans le vaisseau, c’est au-dehors qu’il se passe un événement des plus inquiétants. Son père a beau l’appeler pour qu’il rejoigne le pont, il n’a pas le temps de finir sa phrase, que la créature tente d’ingérer le vaisseau tout entier.

Dans la soute, Kadyn est projeté contre les vitrines. Dans la cabine de pilotage, son père tente de concentrer tous les tirs de leur armement vers l’agresseur. Il ne lâche pas prise. Puis, tente de rejoindre son fils dans la soute pour le sortir de là.

Malheureusement, l’attaque est trop violente. Tous deux se retrouvent projetés dans le vide sidéral. Le requin quark n’a plus qu’à faire une bouchée de Kadyn. Son père a juste le temps de foncer avec une lance sur l’animal. Et de dire à son fils d’essayer de rester sur les voies cartographiées. Ils se retrouvent tout deux séparés.

Mais une chose inimaginable se produit : Kadyn rentre en contact avec l’un des « artefacts alien » du vaisseau…

Le point sur le comics :

Plus qu’une simple dérive dans l’univers, à la rencontre d’une flopée de créatures, tantôt amicales, d’autres fois hostiles, Sea of stars est un pur hommage à l’amour d’un père pour son fils. Jason Aaron et Dennis Hallum nous racontent son combat infini, luttant contre tous les éléments de l’univers pour retrouver la chair de sa chair. Cette « envolée » au milieu des étoiles, car il ne peut se résoudre à la perte de son petit. C’est à la fois un récit haletant, affectivement instinctif, engendrant les plus grandes souffrances physiques et psychologiques. Et, un voyage intersidéral pour cet enfant naïf qui a du mal à comprendre ses capacités, et s’amuse de son sort.

Une véritable odyssée que Stephen Green (Hellboy…) nous rend, aux Éditions Urban Comics, de ses fabuleux graphismes. Tout cet univers incroyable entre les étoiles, les planètes, les créatures, loin d’être aussi ennuyeux que ce que ressentait le personnage principal. C’est sombre, fuchsia, ça prend des couleurs argileuses sous les pinceaux de Rico Renzi.

La conclusion :

Une odyssée époustouflante et haletante !!! Sea of stars aux Éditions Urban Comics nous sort des sentiers tout tracés pour nous intégrer dans de nouveaux mondes à la rencontre de nouvelles civilisations. On est pris à la gorge et aux tripes du début jusqu’à la fin, car les auteurs nous embarquent dans toutes les souffrances et dans les aventures de ce parent à la recherche de son enfant. C’est éprouvant, grandiose et tellement époustouflant d’aventures !! Coup de cœur total !!!