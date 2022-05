Silence radio – 36 mois pour me relever d’un AVC

Silence radio est une bande dessinée de Xavier Bétaucourt, Bruno Cadène et Olivier Perret, parue aux éditions Delcourt, en mars 2022. Un album qui raconte le long parcours d’un journaliste qui tente de revivre après un AVC, de bouger et de retrouver sa place.

6 février 2017, à Radio France, Bruno, journaliste, fini une longue journée. Son bureau est en désordre, mais il se dit qu’il rangera demain. Une collègue passe le pas de la porte, s’interrogeant, car Bruno est toujours là, et il a une matinale, le lendemain. Bruno lui affirme qu’il travaille bien demain matin, mais il devait préparer ses reportages de la semaine prochaine. Puis, il explique ses futurs sujets, affirmant qu’il doit partir en Roumanie et en Bulgarie voir comment ces pays rattrapent leur retard dans l’UE… Puis, à son retour, il ira en direction du Royaume-Uni et le Brexit ! Enfin, il quitte son travail, à vélo. A la maison, il tousse, pensant que c’est à cause de la pollution. Il dépose ses affaires, prend une aspirine, se met en CD. Il boit un verre de vin, mais à 19h45, il bascule, il tombe à terre, sans que rien ne le prédise. Il est conscient mais n’arrive pas à bouger…

Victime d’un AVC, Bruno voit sa vie basculer du jour au lendemain. Heureusement, les pompiers arrivent à temps, mais l’homme va devoir tout réapprendre, s’il veut reprendre son travail de journaliste, qui lui tient tant à cœur. C’est ce qu’il va raconter dans cet album, ce long et périlleux chemin, pour tenter de retrouver son travail à la radio, d’une manière ou d’une autre. Bien entouré, que ce soit du côté de la famille, ou des amis et collègues, il est soutenu et encouragé. Malgré tout, il faut beaucoup de temps pour se remettre, et faire quelques progrès. La bande dessinée est découpée en plusieurs parties, permettant de séquencer cette partie de sa vie, de voir les changements, les progrès, l’acharnement, les aboutissants… Le récit est intéressant, assez encourageant, avec aussi des espoirs, des rencontres, du travail, du médical… Le dessin est assez simple, néanmoins efficace, pour cet album, qui se veut aussi être un témoignage positif.

Silence radio est un album, des éditions Delcourt, qui présente le long parcours de Bruno, qui tente de refaire sa vie après un AVC. Un récit fort, un témoignage intéressant et encourageant, d’un homme qui va se battre, pour retrouver sa place au sein de son travail.

Silence radio aux éditions Delcourt