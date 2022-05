Mon petit livre à rabats – L’abeille

L’abeille est un nouveau titre de la collection Mon petit livre à rabats, des éditions Usborne, paru en avril 2022. Un petit livre, facile à prendre en main, pour les jeunes lecteurs, qui propose de suivre une petite abeille à la découverte d’autres petites bêtes du jardin.

Dès la couverture, un petit trou invite les enfants, à découvrir ce qui se cache dans le livre. Une grande illustration, sur la première double page, propose de découvrir une partie d’un jardin, où il y a beaucoup d’activités. Autour d’une fleur, bourdonne un insecte. Derrière cette fleur, avec l’aide d’un rabat, les tout-petits vont découvrir une abeille souriante. L’insecte jaune et noir vole de fleur en fleur, pour récolter le nectar sucré. C’est sur la deuxième double page, que les enfants vont pouvoir retrouver cette belle scène colorée. Derrière des feuilles, une araignée qui fait sa toile est à rencontrer.

Ainsi de suite, à chaque double page, les jeunes lecteurs suivent la petite abeille à travers un jardin, partant à la découverte de petites bêtes. De grandes illustrations, sont à retrouver, ainsi que des rabats, pour inciter les enfants à participer activement à la lecture et à la découverte. Le texte est simple, adapté aux tout-petits, avec des phrases claires et courtes, ainsi que des questions, pour interpeller. Un descriptif simple, pour découvrir les petites bêtes du jardin, comme une araignée, un papillon, des oisillons, de petites souris… Comme un imagier, les enfants apprennent aussi à mettre un nom sur une image, et ici sur un petit animal, qu’ils pourront peut-être croiser dans leur jardin ! Le dessin est doux, avec un trait fin et fluide, très agréable et doucement coloré.

L’abeille est un nouveau titre des éditions Usborne, qui vient compléter la collection Mon petit livre à rabats. Un petit livre animé, à rabats et interactif, qui propose aux jeunes enfants de suivre une petite abeille, à travers un jardin, pour découvrir les petites bêtes qu’il abrite.

Mon petit livre à rabats L’abeille