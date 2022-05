Un bijou du patrimoine Capbreton

Au cœur de Capbreton dans les Landes se trouve un musée qui retrace la vie de cette cité balnéaire et nous apprends à mieux connaitre son espace naturel et l’histoire de son Gouf unique au monde.

Au sud des Landes, au bord de l’océan, se trouve la commune de Capbreton. Aujourd’hui destination de vacances pour nombre de touristes cette cité balnéaire fut dés le début, tournée vers l’océan.

Les archives de Bayonne nous renseignent sur l’histoire de ce port de pêche mentionnée dés le XIIème siècle.

Dés le Moyen-Age Capbreton est tourné vers la pêche. Ce sera l’un des ports de pêche à la morue les plus important de France. D’ailleurs ne trouve t’on pas l’ile du Cap Breton à Terre Neuve. Le commerce reste important grâce notamment au vin des sables (produit encore aujourd’hui et excellent au demeurant). Ce vin sera exporté jusqu’au Portugal, en Espagne et aux Pays-Bas. Le commerce du liège et des planches de pins, de résine est aussi source de revenus pour la commune. Ville importante s’il en est car les Templiers y fondèrent une Commanderie.

Puis le temps passe. Au XVème siècle, l’Adour est détourné au profit de Bayonne et Capbreton va doucettement s’endormir. Au cours des années 70 la mode des plages de sable fin et de la douceur de vivre landaise vont faire de Capbreton une destination de choix.

La Maison du Patrimoine

Au cœur de Capbreton, non loin de son église et cimetière marin, se trouve se “petit” musée, bijou patrimonial s’il en est. A travers une série de tableaux interactifs on découvre ce que fut Capbreton et son environnement au cours des siècles. Tout est ici abordé, culture, économie et environnement.

Environnement, que serait Capbreton sans son Gouf unique au monde

Le Gouf de Capbreton est un canyon sous marin qui démarre dés la sortie du port. A moins de 200 mètres des côtes il atteint plus de 50 mètres de profondeur. Plus on s’éloigne et plus la profondeur s’accroit pour attendre plus de 3500 mètres avec une largeur de 15 kms. Tout ceci fait de lui un des canyons sous marin les plus profonds du monde, bien plus important que le Grand Canyon.

La présence de ce Gouf aux portes du port de Capbreton a des conséquences sur le climat, la faune sous marine, l’économie de pêche. C’est une des raisons qui font qu’il faut absolument aller à la Maison du Patrimoine où tout est expliqué avec passion.

Passion, c’est aussi le qualificatif qu’il est judicieux d’employer pour parler du personnel qui vous accueille. Se sont de vrais passionnés, amoureux de leur ville. Ils aiment partager en vous amenant au fond du Gouf, à bord des morutiers, ou tout simplement, à connaitre et aimer cette si jolie petite ville des Landes de façon ludique.

Et Capbreton c’est également une étape gastronomique incontournable. avec nombres d’adresses pour tous les budgets et les gouts, comme par exemple Monsieur Mouette, La Cuisine, Ma Cabane sur le Port, Goustut…

Coté pratique :

Maison du Patrimoine : Entrée Gratuite, https://www.capbreton.fr/infos-pratiques/mes-loisirs/la-mop-oralite-et-patrimoine/la-maison-du-patrimoine.html

Office de Tourisme (où l’équipe est adorable vraiment) https://www.capbreton-tourisme.com/