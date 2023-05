Sophie la Girafe surprend avec une nouvelle gamme de jouets sensoriels

Quelle joie de découvrir que Sophie la Girafe se renouvelle autour de nouveaux jouets sensoriels, sollicitant les 5 sens de bébé, pour encore plus de sensation et d’amusement. Le tout, autour de looks et packagings incroyables, modernes et élégants à la fois, j’avais forcément hâte de vous les présenter.

Sophie la Girafe dans le berceau de tous les bébés

Si je vous dis : petite girafe que les bébés aiment câliner et mâchouiller depuis 1961, vous me répondez ? L’iconique Sophie la Girafe bien sûr ! Qui ne connaît pas Sophie la Girafe, cette mascotte adorable que l’on retrouve dans la plupart des listes de naissance. Un jouet en caoutchouc 100 % naturel que les tout-petits mâchouillent pour soulager leurs poussées dentaires, et qu’ils aiment faire couiner à souhait pour écouter ce « pouêt » légendaire connu de tous. C’est bien simple, Sophie la Girafe est culte. Et on est nombreux à aimer son look frenchy, puisqu’elle a un succès fou à l’étranger également !

Une nouvelle gamme de jouets sensoriels pour Sophie la Girafe

J’étais pressée de vous retrouver pour vous présenter les nouveaux jouets proposés par Sophie la Girafe. Des jeux pour nos babys absolument géniaux, aux looks adorables. Quand j’ai vu la collection, j’ai fondu direct. C’est le genre de cadeau que les jeunes parents adorent recevoir. On retrouve bien l’esprit de Sophie la Girafe avec ce petit quelque chose en plus de modernité, cet ajout de sensorialité. Les enfants vont s’éveiller aux sensations qui les entourent, pour encore plus d’amusement.

La collection 5 sens : je vous dis tout !

Sophie la Girafe propose donc une collection de 5 jouets permettant aux bébés de stimuler leurs 5 sens : voir, sentir, toucher, entendre et goûter à la vie. L’idée est ingénieuse lorsqu’on sait à quel point il est important de le faire durant cette période de développement sensoriel.

Sans surprise, les jouets sont attractifs, reconnaissables dans leur style, du grand Sophie la Girafe. Différents esthétiquement, ils possèdent leur propre spécificité qui correspond donc à l’un des 5 sens. Ils sont fabriqués à partir de caoutchouc 100 % naturel. Et cela compte lorsqu’on sait à quel point la marque s’investit dans le bien-être de l’enfant dès son plus jeune âge. Soit, de nouveaux jouets prêts à accompagner l’enfant au fur et à mesure de son évolution.

Le toucher : un cube en relief à partir de 3 mois

Ah le cube ! Une forme appréciée des bébés qui aiment tenir les objets entre leurs petites mains. Celui-ci a la particularité d’avoir des illustrations en relief qu’ils vont ressentir au toucher : des pictos, des zig zag, des boutons rebondissants, des stries. Il est léger, facile et idéal à manipuler pour les bébés. Sa matière est souple, ils n’auront aucun mal à le jeter et à le ramasser encore et encore. On adore sa couleur tendance, un vert clair hyper sympa, avec en prime la bouille adorable de Sophie la Girafe sur l’une des 6 faces.

L’odorat : un anneau indispensable dès la naissance

Le voilà mon coup de cœur : l’anneau senteurs, qui en plus d’être ravissant, va permettre aux enfants de sentir les odeurs qui se dégagent du caoutchouc naturel. Et on sait à quel point ils y sont sensibles, bien avant la naissance d’ailleurs. L’esthétisme est à croquer, un peu comme un porte-clés qui renferme trois anneaux aux formes adorables : fraise, vanille et noix de coco. Les bébés vont aimer l’observer également puisqu’il possède plusieurs couleurs : jaune, marron et rose.

Le goût : un anneau qui soulage les douleurs dentaires

L’anneau de dentition mille-feuilles est simplement magnifique. Et sa forme n’a pas été conçue par hasard. En effet, les feuilles courtes permettent de soulager les poussées dentaires. Quant aux longues, elles sont davantage adaptées pour soulager l’arrivée des molaires. Et on sait à quel point ils peuvent en souffrir ! Sa prise en main est idéale, ils pourront le prendre par sa petite poignée texturée. Quelque chose me dit qu’ils vont mâchouiller, léchouiller, téter, sucer cet anneau non-stop, et ce, dès la naissance.

L’ouïe : les balles musicales à partir de 3 mois

La musique est une ouverture au monde ! Elle permet aux enfants de ressentir différentes sensations d’un bruit à l’autre. Et étant donné qu’il s’agit d’un des sens les plus affûtés, Sophie la Girafe a pensé que ce serait bien de proposer 3 balles musicales qui renferment 3 bruits différents. Les enfants vont également solliciter leur toucher, puisqu’ils devront les prendre entre les mains pour écouter le doux son du papier froissé, un grelot tinter ou encore le fameux « pouêt » de notre célèbre Sophie. Et pour ce faire, ils devront faire preuve de dextérité en écrasant, secouant et appuyant sur chacune des balles.

La vue : un miroir magique évolutif

On le sait, il est important de stimuler la vision de bébé depuis la naissance. Et le miroir magique va jouer ce rôle à la perfection ! Pour commencer, il est mignon comme tout. Il possède 4 lentilles interchangeables qui vont permettre un développement de sa vue au fur et à mesure qu’il grandit. Si au départ il ne verra que quelques contractes noirs et blancs, autour de l’âge de 4 mois, il pourra observer son reflet dans le miroir. Et à l’approche de son premier anniversaire, il pourra identifier les 3 lentilles de couleur bleue, jaune et rose.

Vous l’aurez compris, cette nouvelle collection signée Sophie la Girafe est plus que prometteuse. Je suis persuadée qu’elle va rencontrer un franc succès, d’autant plus que les prix sont attractifs, entre 10 et 15 euros. N’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Sophie la Girafe pour apprécier tous les autres jeux, jouets, équipements que propose la marque !