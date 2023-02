Soy de Cuba “Viva La Vida” à Le 13e Art – Paris

A La Havane, Ayala est employée dans une fabrique de cigares mais elle est aussi et surtout, passionnée de danse. De son côté, Jesus est boxeur. Chacun excelle dans son domaine.

Apparemment, ils n’ont rien en commun… si ce n’est la rage de vaincre et l’amour de la salsa, un rêve de réussite chevillé au corps qui fait d’eux des gagnants.

Leur unique but : côtoyer l’inaccessible étoile. Leur credo : « Viva la vida ! ». Des salles de boxe de la capitale cubaine, on est transporté dans la manufacture de cigares où le soir venu, les tables de travail sont évacuées pour accueillir, à l’instar de Ayala et Jesus, tous les amoureux de la danse et de la musique.

C’est donc au son des mambos, rumbas, salsas et autres tempos jazz afro-cubains, qu’Ayala électrise la piste parmi une troupe d’exceptionnels danseurs cubains accompagnée d’un véritable orchestre local « live », jusqu’à sa rencontre avec Jesus…

Bien plus qu’un spectacle musical hommage à la richesse culturelle cubaine, SOY DE CUBA-VIVA LA VIDA !, véritable concentré de talents et de joie de vivre, intègre ainsi la légende des grands «musicals». C’est euphorisant !

RÉSERVATION ET BILLETTERIE

Théâtre Le 13ème Art – Centre commercial Italie 2 – Avenue d’Italie – 75013 Paris