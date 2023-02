Mes ateliers de maternelle Montessori – (2-4 ans)

Parmi nos dernières découvertes aux Éditions Hatier, il y a le livre « Mes ateliers de maternelle Montessori » dédié aux enfants entre 2 et 4 ans, soit de petite et moyenne section. Ici, il est question d’apprentissage ludique et d’autonomie, dans le respect de la pédagogie Montessori.

Découvrez « Mes ateliers de maternelle Montessori »

« Mes ateliers de maternelle Montessori » est un livre riche par son contenu, pas moins d’une centaine de pages à découvrir, ainsi que plusieurs activités à découper. Le manuel propose aux parents de faire découvrir à leurs enfants deux piliers fondamentaux Montessori, à savoir la « vie pratique » et la « vie sensorielle ». Pas étonnant donc que le livre regorge d’exercices complets, de façon à solliciter positivement l’enfant, autour de différents apprentissages parfaitement listés dans le sommaire. Et bien sûr, familiariser les parents à la pédagogie Montessori, prendre connaissance des fondamentaux pour transmettre au mieux à leurs enfants.

La manipulation : la base de l’apprentissage

Selon Maria Montessori, l’apprentissage réside dans le simple fait de manipuler. Elle est convaincue qu’il faut mettre du matériel à la disposition de l’enfant, pour qu’il puisse apprendre de lui-même. Et pour ce faire, le livret est bien étudié : une page « Je découvre » propose une activité de manipulation à l’aide du matériel fourni en toute fin du livre. On retrouve ensuite une page « Je joue » totalement dédiée à l’enfant, permettant de voir s’il a bien tout compris. Enfin, la partie « Je réussis » est plus ludique, consacrée au jeu, tout en reprenant les précédentes notions.

On retrouve donc des activités qui peuvent sembler basiques, mais qui ne le sont pas en réalité : « S’installer à une table », « Cuisiner », « Dresser la table », « Polir un métal », « Verser », « Ouvrir et fermer », et bien d’autres. Le livre est très bien illustré de façon à ce que les enfants puissent observer les bonnes et mauvaises positions. Ou simplement leur permettre de se sentir en confiance avant de commencer l’activité.

« Mes ateliers de maternelle Montessori » vont guider les enfants dans le simple fait de découper, plier, faire du tri, apprendre les couleurs, découvrir la nature et les enjeux autour.



