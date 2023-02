Une histoire des Tirailleurs – Ed. Petit à petit

Une histoire des Tirailleurs est une nouvelle bande dessinée des éditions Petit à petit, parue en janvier 2023. Un docu-BD de Frédéric Chabaud et Julien Monier, qui présente un pan de l’histoire trop souvent passé sous silence, et ainsi mis en lumière, dans cette fiction poignante.

31 juillet 1914, à Paris, dans les locaux du journal L’humanité, un homme rédige un article. Un peu plus tard, il rejoint un certain Pierre. Il lui explique que l’article est terminé, il faudra donc se charger de la mise en page. Pierre répond à monsieur Jaurès, qu’il va s’en occuper immédiatement. Il espère que Jaurès réussira à convaincre les gens de ne pas s’engager dans cette guerre. Jean Jaurès aimerait bien cela, mais il avoue qu’il perd espoir… En effet, aujourd’hui, il a eu un entretien avec Abel-Ferry, le sous-secrétaire d’Etat aux affaires étrangères. Alors que Jean lui renouvelait son intention de lancer un mot d’ordre de grève générale en cas de conflit, il lui a répondu qu’il serait tué au premier coin de rue ! Pierre est surpris que Jean Jaurès ait ainsi été menacé. Mais Jean le reprend, expliquant que le sous-secrétaire exposait juste une crainte.

C’est avec la crainte d’un prochain conflit et l’assassinat de Jean Jaurès que débute le docu-BD. Le récit présente ensuite l’histoire d’Yacouba Ndaw, un jeune paysan sénégalais. Il a été choisi parmi des hommes de son village, à aller rejoindre les Tirailleurs. Cette fiction, au plus proche de la vérité, est découpée en plusieurs chapitres. Après ces chapitres, un documentaire vient expliquer en détail des faits historiques, pour mieux comprendre la véritable histoire. La bande dessinée est intéressante et riche à découvrir, dévoilant un destin forcé, un homme courageux qui va vivre l’horreur, le combat, le racisme, la souffrance, la mort… C’est un morceau de cette Première Guerre mondiale qui est dévoilée et présentée, pour ne pas oublier et comprendre l’envergure de tout cela. Le dessin reste simple, plutôt rond, gardant malgré tout une ambiance sombre, avec les couleurs.

Une histoire des Tirailleurs est un nouveau docu-BD, des éditions Petit à petit, permettant de découvrir un pan de l’histoire de la Première Guerre mondiale. Un album touchant et intéressant, plutôt engagé, qui au travers d’une fiction et d’un documentaire, vient rendre hommage.

