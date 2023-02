Je débute le yoga du visage – Leduc Poche

Je débute le yoga du visage est un livre de poche, de la collection C’est malin, des éditions Leduc, paru en janvier 2023. Un ouvrage pratique de Sylvie Lefranc, qui présente 34 pratiques essentielles. Ces pratiques invitent à obtenir un visage lisse, tonifié et éclatant de jeunesse, en 5 minutes par jour.

C’est par un sommaire simple, sombre, et néanmoins efficace, que débute le livre de poche. Un guide pratique, qui se poursuit avec une introduction. Elle explique que le yoga du visage est une discipline source de bien-être et de beauté. Il répond également à un besoin profond de se reconnecter avec soi-même. C’est un plaisir de prendre soin de soi, dans le calme de la salle de bain, éloigné des sollicitations du quotidien. Un bref effort rapidement récompensé, pour prendre soin de soi, puisqu’il suffira simplement de cinq minutes ! Mais avant de commencer, le premier chapitre propose de découvrir notre peau.

Le petit guide est assez complet et intéressant. Il permet de découvrir le visage, l’épiderme, le derme et l’hydroderme, afin de mieux comprendre la peau. Les muscles sont aussi bien présentés, dans ce chapitre. Le yoga et ses bienfaits, les instruments nécessaires sont décrits. Ensuite il faut débuter des séances de yoga en fonction des besoins de chaque visage et peau. Les pratiques sont très bien détaillées, avec des explications, les bienfaits, puis la manière de faire. Des pas à pas photographiés accompagnent parfaitement la pratique. Le guide permet de découvrir les bases du yoga du visage, pratique douce et plaisante, qui propose de prendre soin de soi. Un petit moment suffit pour tonifier efficacement son visage, diminuer fortement les signes de vieillissement et prévenir leur apparition, entre autres.

Je débute le yoga du visage est un livre poche, un guide pratique de la collection C’est malin, des éditions Leduc. Un petit ouvrage très complet, instructif, riche et plaisant. Il propose de découvrir une discipline source de bien-être et de beauté, respectueuse de la peau.

Lien Amazon