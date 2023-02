Découvrez le livre-ardoise « J’écris les lettres MAJUSCULES »

« J’écris les lettres MAJUSCULES » est un livre-ardoise à retrouver aux Éditions Hachette Éducation. En collaboration avec Disney, les enfants vont apprendre à lire et à écrire les lettres de l’alphabet en majuscules, accompagnés de leurs héros préférés.

Un livre-ardoise pour les enfants de 3 à 6 ans

« J’écris les lettres MAJUSCULES » est un livre-ardoise pensé pour aider les classes maternelles lors de l’apprentissage des lettres de l’alphabet. Les enfants auront la possibilité de s’entraîner encore et encore à la maison, notamment grâce au feutre effaçable et sa petite éponge intégrés dans la tablette. Et bien sûr, ils pourront apprendre à écrire chaque lettre de A à Z. Pour que ce soit facile, ils n’auront qu’à se laisser porter par la méthodologie qui est de suivre les pointillés pour révéler la lettre majuscule en question. Et tout a été judicieusement pensé, avec notamment la présence de flèches, qui vont leur indiquer dans quel sens écrire. Soit, adopter les bons gestes pour les reproduire en classe.

« J’écris les lettres MAJUSCULES » est disponible ICI.

La collaboration avec Disney sera moteur dans leur apprentissage. Ils seront ravis de retrouver leurs héros préférés, ils pourront même s’amuser à les reconnaître et à les nommer. Tout cela grâce aux illustrations issues de divers dessins animés au centre de chaque page, et ce mot en lettres capitales qui les illustre. Par exemple, pour la lettre A, nous retrouvons la charmante Ariel, avec en prime la lettre B et deux illustrations commençant par cette même lettre, à savoir Baleine et Bateau. Au programme, plusieurs héros bien connus, tels que Mowgli, Cendrillon, Blanche-Neige, la Belle, le Roi Lion, etc.

« J’écris les lettres MAJUSCULES » a aussi ce petit quelque chose en plus d’inédit. En effet, les enfants auront la possibilité de toucher chaque lettre, puisqu’elles sont rugueuses et en relief dans le livre. Soit, un mode d’apprentissage ludique et sensoriel qui fonctionnera à tous les coups !

