Jusqu’au 21 mai, une exposition consacrée au photographe Lionel Kazan au Musée de la Photographie Charles Nègre de Nice

Après l’exposition consacrée au photographe animalier Vincent Munier, le Musée de la Photographie Charles Nègre de Nice met à l’honneur le photographe de mode, Lionel Kazan. Jusqu’au 21 mai, le public pourra ainsi découvrir la mode des années 50 et 60 à travers 80 photographies , une sélection de magazines de mode et des audiovisuels inédits.

Lionel Kazan a travaillé entre Paris et New York pour les plus grands magazines de mode. Il a photographié de très nombreuses personnalités du monde de la culture, des stars du cinéma, de la chanson, parmi lesquelles Brigitte Bardot, Catherine Deneuve, Jean Seberh, Monica Vitti, Jane Fonda. Ses photographies de mode ont mis en valeur les robes des grands couturiers français, de l’âge d’or de la haute couture à l’essor du prêt-à-porter, du New-Look de Christian Dior au smoking d’Yves Saint Laurent, en passant par le sulfureux bikini. L’exposition qui lui est consacrée permet de découvrir notamment quelques-uns de ses plus célèbres portraits.

Si cette exposition a pu voir le jour, c’est grâce à sa fille, Alexandra Kazan, comédienne et présentatrice de télévision. Après lui avoir consacré un ouvrage, “Lionel Kazan photographe, raconté par sa fille” (éditions Liénart), elle avait à coeur de montrer au public les photographies de son père qui savait si bien sublimer la beauté des femmes. Présente au vernissage, elle a fait part de son émotion en voyant une partie du travail de son père exposé à Nice. Il est vrai que la Côte d’Azur a une saveur particulière pour elle puisque c’est à Monaco que Lionel Kazan est né et qu’il est décédé. Jusqu’à sa mort en 2016, la vie de son père est restée un secret pour beaucoup de monde. Il était discret. D’ailleurs, à la maison, il se consacrait à sa vie de famille et se montrait soucieux des notes de ses enfants. Avec sa femme Pia, elle-même mannequin, ils parvenaient à cloisonner leur vie professionnelle et leur vie familiale. “Mon frère et moi, nous n’avions aucune idée de la richesse du fonds photographique de notre père. A sa mort, j’ai eu accès à ses archives et je me suis tout de suite dit que ses photos méritaient une deuxième vie”. C’est ce que nous avait confié Alexandra Kazan lorsque nous l’avions rencontrée en 2021 à La nuit blanche des livres de Cap d’Ail, où elle dédicaçait son livre.

Il est désormais possible d’admirer le travail de Lionel Kazan dans la très belle exposition que lui consacre le Musée de la Photographie Charles Nègre de Nice.