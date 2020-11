Terre des Seniors : 1er site visité par les plus de 50 ans !

Avec plus de 120 000 annonceurs inscrits, le site terre-des-seniors.fr propose aux seniors une plateforme d’échanges et de bonnes idées. Ce site de petites annonces permet aux seniors de retrouver aisément et en fonction de leur position géographique, des bons plans classés selon plusieurs rubriques.

Terre des Seniors : un site dédié à 100 % aux seniors

Ce site d’annonces et de bons plans est entièrement destiné aux seniors ayant plus de 50 ans. Très pratique, il regroupe les petites annonces de seniors encore actifs et son contenu regorge d’informations politiques et économiques qui sont régulièrement mises à jour. D’après les statistiques du site, environ 87 % des visiteurs ont plus de 56 ans. Cette communauté partage plus de 120 000 offres et bons plans Seniors. Vous pouvez aisément consulter les annonces diversifiées grâce à une carte de France interactive. Pour acquérir un bien ou recourir à un service, le visiteur doit simplement contacter l’annonceur.

Les seniors peuvent donc facilement s’inscrire à des cours à distance ou en salle ou même participer à des œuvres de bienfaisance. Grâce aux différentes rubriques du site, les visiteurs peuvent aussi demander de l’aide administrative ou de l’aide au ménage et au repassage. Les rubriques sont classées selon leur importance afin d’améliorer la vie des seniors et retraités de plus de 50 ans.

Par ailleurs, selon les concepteurs du site, l’objectif est de simplifier la vie des seniors en leur proposant une gamme de services exhaustives sur un site agréable à utiliser.

En vertu de tout ceci, le site se positionne comme le 1er site visité par les seniors en France. Selon les sondages, le trafic sur du site devrait être doublé dans les prochaines années parce que la communauté des seniors est en pleine croissance. Aussi, ce site est désormais présent en Belgique et en Suisse.

Terre des Seniors : ce qu’en pensent les seniors

Depuis sa création en 2010, le site a rassemblé plus de 2 millions de seniors qui se sont tournés vers la plateforme pour trouver de bons plans. L’originalité de la page d’accueil et la facilité d’utilisation du site rendant la navigation agréable aux retraités. Un senior pourra trouver le service dont il a besoin parmi 10 catégories :

Tourisme ;

Loisirs et sorties,

Shopping ;

Santé et bien-être.

Les autres options sont relatives aux rencontres entre seniors ; à la vie locale des seniors ; à l’emploi pour seniors. Ajoutons aussi les cours pour seniors ; et les services qui concernent les activités liées aux travaux et à la maison.

En fonction de la zone géographique du visiteur, il est possible d’effectuer des recherches spécifiques. Le site assure des résultats concrets sur les services et garantit donc des visites régulières sur les annonces présentes.

Pour les annonceurs

Compte tenu de son taux de trafic élevé, le site assure aux annonceurs un retour sur investissement garanti. Les annonceurs peuvent donc déposer leurs annonces sur Terre des Seniors. Ils ont la possibilité d’ajouter une dizaine de photos et souscrire des options pour améliorer leur visibilité. La fidélité est récompensée par l’octroi de visibilité gratuite. Cela justifie que 92 % des professionnels renouvellent leurs annonces chaque année. Chaque annonce est validée par l’équipe du site, vérifiant si elle est conforme aux besoins des seniors ayant plus de 50 ans. Grâce à ces précautions, le site obtient une grande légitimité auprès des seniors, de quoi leur apporter une grande satisfaction.