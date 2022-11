Terres d’accueil – Ed. Petit à petit

Terres d’accueil, est un docu-BD, des éditions Petit à petit, paru fin septembre 2022, qui raconte l’histoire de deux familles, deux parcours et un espoir. Un ouvrage complet, riche et touchant, d’Emmanuel Marie, Samuel Figuière et Valette, en collaboration avec ARRECO et des chercheurs universitaires.

L’ouvrage débute avec la présentation du projet ARRECO, avant de découvrir l’album qui présente deux parcours de migration, ainsi qu’un sommaire bien complet. Ensuite, une introduction expose les migrations récentes, en Europe. En effet, les migrations sont au cœur de l’histoire contemporaine de l’Europe. Le vieux continent, au XIXème siècle, est un continent d’émigration, favorisée par la révolution industrielle, l’expansion coloniale et une croissance démographique exceptionnelle. Ainsi les migrations, les conséquences de la Première Guerre Mondiale, le statut de réfugié, l’impact de la décolonisation et les évolutions récentes sont autant d’éléments à prendre en compte pour comprendre cette histoire.

Ensuite, les lecteurs vont découvrir les premières planches, présentant Nahja et Hiba, une mère et son fils, syriens. Des vies brisées par la guerre, et une famille brisée. Des fiches explicatives entrecoupent ce récit, mais aussi celui de Demba et Djibril, migrants guinéens. Les parties documentaires sont riches, intéressantes, offrant un regard très vaste sur l’histoire des migrations, pour en venir à aujourd’hui, avec les réalités du terrain. Pour appuyer les informations, et mieux s’immerger dans la réalité, tout en invitant à la réflexion, deux récits, deux parcours et deux familles sont à suivre, en bande dessinée. Des récits touchants, qui se veulent réalistes, qui permettent de mieux s’immerger, de prendre conscience des difficultés, des dangers, des espoirs… L’ouvrage est richement illustré, avec les planches, bien évidemment, au graphisme moderne et travaillé, ainsi que de nombreuses photographies.

Terres d’accueil est un docu-BD riche et intéressant, des éditions Petit à petit, entre documentaire et récits touchants. En effet, l’ouvrage est fort beaucoup d’informations autour de la migration, tout en s’appuyant sur les récits de deux familles, deux parcours et un seul espoir de liberté et de sécurité.

