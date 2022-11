The White Company London – Calendrier de l’Avent 2022

Voilà un rendez-vous auquel vous ne vous attendiez pas, puisque j’ai le plaisir de vous retrouver pour vous présenter le calendrier de l’Avent The White Company 2022. Cette jolie marque de luxe m’a fait la surprise de me l’envoyer afin que je puisse vous le présenter plus en détail. Alors, c’est parti !

Quelques mots sur The White Company

The White Company est une boutique Londonienne qui propose des produits de luxe à un prix abordable depuis plus de 25 ans. Et ce, en continuant de miser sur le blanc et autres couleurs épurées. Il suffit de se rendre sur la boutique en ligne pour apprécier l’ambiance chaleureuse qui s’en dégage. Vous pourrez flâner au rayon linge de maison, décoration, prêt-à-porter femme et enfant, bougies et parfums, et autres idées de cadeaux. Son mot d’ordre : proposer des produits qu’une qualité proche du luxe à des prix abordables. Pas étonnant donc que la marque parcourt le monde à la recherche des meilleurs matériaux : soies, cachemire, cotons, etc.

Le calendrier de l’Avent The White Company 2022

The White Company propose également ses propres produits de beauté dans la rubrique « Beauty & Spa » et le choix est impressionnant. Tout est propice à la détente, la marque invite à prendre soin de soi sans concessions.

Le calendrier de l’Avent The White Company 2022 est une parfaite définition de l’esprit de la marque en terme de beauté. D’ailleurs, je vous invite à l’observer, il est superbe. À commencer par son enveloppe en carton lourd et solide qui laisse pressentir qu’on pourra le réutiliser l’année prochaine. Il représente ce qui pourrait être l’entrée d’une maison Londonienne avec cette porte centrale qu’il faut ouvrir pour découvrir ce qui se cache à l’intérieur. L’illustration est élégante, pile dans l’esprit de la marque, ravissante.

À l’intérieur, on retrouve 25 cases, ce qui est plutôt rare dans les calendriers de l’Avent beauté. J’apprécie l’effort de la marque qui va nous surprendre également le jour de Noël. Les cases sont tout de blanc vêtu. Il suffit de faire glisser les cases pour découvrir les produits qu’elle renferme. Et s’ils sont nombreux, ils sont aussi très variés, ce qui m’a permis de découvrir la marque dans son entièreté.

Des produits luxueux à découvrir sans plus tarder

Le calendrier de l’Avent The White Company 2022 renferme son lot de soins, parfums et bougies. Le but étant d’éveiller les sens, de nous inviter à prendre soin de nous en utilisant les produits glissés. J’ai d’ailleurs été séduite par leurs packagings minimalistes, tout en élégance. À l’intérieur, une explosion de senteurs variées qui vont répondre à tous les goûts. Il y a aussi une grande variété de soins, notamment leurs crèmes pour les mains qui sont divines, surtout celle à la grenade. Les adeptes de spa vont apprécier les gels douche, les huiles et lotions pour le corps, les divers savons ou encore les sprays parfumés. Enfin, The White Company nous a fait la surprise de mettre 2 bougies grand format pour profiter de senteurs relaxantes durant tous les mois de décembre.

Le « Beauty Advent Calendar » The White Company m’a charmée en tout point. Il est robuste, épuré, rempli de soins complémentaires qui m’ont permis de découvrir la marque. Et quant à son prix de 228 €, il est certes élevé, mais justifié par le contenant généreux des produits, leur qualité associée à leur sensorialité.