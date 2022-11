Les spectacles à l’affiche du TNN en novembre

En octobre, le théâtre des Franciscains a affiché complet pour les représentations de 7 minutes, remarquable pièce de Stefano Massini, mise en scène par Maëlle Poesy pour la troupe de la Comédie Française. En novembre, le TNN accueillera quatre spectacles et Catherine Ceylac donnera rendez-vous au public le 14 novembre à la salle de La Cuisine pour une « conversation intime » avec Chantal Ladesou.

Les 8 et 9 novembre à 20h, salle de La Cuisine : La dernière lettre de Violaine Arsac avec Marie Bunel et Cécilia Hornus (en alternance), Gregory Corre, Noémie de Lattre et Gaëlle Billaut-Dano (en alternance), Mathilde Moulinat.

Anna a la quarantaine, elle est journaliste, française expatriée aux Etats-Unis. Elle vit avec son mari et leur fille, jusqu’au jour où celui-ci est tué. Un délinquant est alors arrêté et jugé. Un jour, Anna reçoit la visite de Clémence, bénévole d’une association qui met en lien les familles des victimes avec les condamnés.

Les 17 et 18 novembre à 20h, salle de La Cuisine : ‘Uwrubba (opéra méditerranéen)

Sur les traces de Narcisse pour questionner la place de l’artiste face à lui-même, pour traverser les chemins sinueux des condistions d’acteur et de spectateur, Ali et Hèdi Thabet mettent en scène un spectacle total proche de l’opéra dans son intensité et dans sa forme accessible à tous.

Les 22 et 23 novembre à 20h, salle de La Cuisine : Les Antipodes d’Annie Baker

Quelle histoire va-t-on raconter demain ? Au cœur d’une salle d’écriture, Les Antipodes questionne la place qu’occupent les histoires dans un monde en crise.

Le 30 novembre et les 1er et 2 décembre salle des Franciscains : Dans ce jardin qu’on aimait d’après les textes de Pascal Quignard, Simeon Pease Cheney.

Marie Vialle adapte de roman de Pascal Quignard et propose une traversée entre texte, sons et chants.

Lundi 14 novembre à 19h 30, salle La Cuisine : Conversation intime avec Chantal Ladesou. Catherine Ceylac posera des questions à cette actrice et humoriste incontournable, qui a su partager son goût du jeu entre plateau de télé et plateau de théâtre.

Pour plus de renseignements sur les spectacles du mois de novembre et sur le programme complet du TNN : www.tnn.fr