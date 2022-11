Je veillerai sur tes nuits, Léonie… est un bel album, de Céline Person et Pauline Marlet, paru aux éditions Langue au chat, fin septembre 2022. Un livre jeunesse, coup de cœur, qui offre une histoire rassurante et pleine de tendresse, autour de la nuit, de la peur du noir…

Dans la chambre, papa annonce à Léonie que la nuit va bientôt tomber. Il ferme les volets, tandis que la petite fille attrape son doudou et se bouche les oreilles. Le moment que Léonie redoute la plus dans la journée est arrivé ! Elle compte jusqu’à vingt, deux fois les doigts de ses mains, alors seulement Léonie peut se coucher. Papa est habitué à ce drôle de rituel. Le problème, avec la nuit, c’est que demain tout va recommencer. C’est ainsi que pense la jeune fille. Alors, ce soir-là, blottie sous sa couette, elle imagine un plan pour piéger la nuit.

Le moment le plus redouté est arrivé, Léonie a peur de la nuit, et ne veut plus qu’elle tombe. Elle tente un piège, pour ne plus avoir de nuit, mais cela ne fonctionne pas. Alors, Léonie se lève dans la nuit. Elle y rencontre la gardienne de la nuit… Le récit est très doux, poétique, comme un conte moderne. En effet, le mythe du marchand de sable est quelque peu revisité, offrant à la place, une belle et douce gardienne de la nuit, qui éveille Léonie à la beauté et aux mystères de la nuit, qui paraît, du coup, beaucoup moins effrayante et sombre. Le texte est adapté aux jeunes lecteurs, captivant et dynamique, avec des dialogues et de la curiosité. La magie et la poésie sont également au rendez-vous, pour rassurer les enfants et voir autrement la nuit. Le dessin est tout aussi charmant, avec un trait rond, de beaux personnages et de superbes couleurs.

Je veillerai sur tes nuits, Léonie… est un bel album, un coup de cœur, paru aux éditions Langue au chat. Un livre, à la couverture molletonnée, qui vient offrir un récit poétique, plein de magie et charmant, sur la nuit, pour rassurer et émerveiller.

