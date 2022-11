Terror-Island – Une terrifiante aventure de Mickey Mouse

Terror-Island est un bel album de la collection Créations Originales, des éditions Glénat, paru en octobre 2022. Une bande dessinée d’Alexis Nesme, qui entraîne facilement petits et grands lecteurs, dans une formidable aventure au bout du monde, avec trois héros, trois amis…

Sur le port, Mickey, Minnie et Pluto se promènent. Minnie s’interroge, car Mickey vient d’acheter un bateau. Sur un quai, Mickey montre fièrement quelque chose à Minnie. La petite souris pense qu’il s’agit du grand bateau à quai, elle se félicite et affirme qu’il est superbe. Mais Mickey la reprend, tout de suite, il s’agit en fait d’une caisse. Le bateau est en kit, ils vont devoir le monter. A côté de la caisse, Donald et Dingo sont tous les deux contents. Mickey explique que les détectives qu’ils sont reprennent du service, et cela sur les océans, maintenant ! En effet, Lady Peppermint leur a offert ce navire pour débuter leur nouvelle affaire. Hier, ils étaient tous les trois dans le manoir de la lady, afin de se renseigner sur une mystérieuse disparition. Lord Peppermint, féru d’archéologie, n’est pas revenu de sa dernière expédition…

Le récit est bien découpé et développé, entrainant facilement les petits et grands lecteurs, dans une nouvelle aventure de Mickey, et ses amis. Plusieurs chapitres sont à découvrir, pour cette nouvelle aventure de Mickey, Donald et Dingo, qui se lancent à la recherche d’un d’archéologue disparu. Ils décident alors de partir en mer, pour retrouver une île mystérieuse et pleine de danger, sur laquelle Lord Peppermint aurait été vu pour la dernière fois. Mais rien ne va se passer, réellement, comme prévu… En effet, Pat Hibulaire est de la partie ! La bande dessinée est pleine de rebondissements, de quelques frayeurs et peurs, avec quelques références autour d’Indiana Jones, qui offrent ainsi une aventure palpitante. A l’autre bout du monde, tout est dépaysant, exotique et parfois dangereux, avec un butin à retrouver… Le dessin est superbe, spectaculaire, avec un trait dynamique, des personnages expressifs, offrant un univers pétillant et coloré, très maîtrisé.

Terror-Island est une aventure terrifiante de Mickey Mouse, paru aux éditions Glénat, dans la collection Créations Originales. Un bel album surprenant et grandiose, qui propose de suivre Mickey, Donald et Dingo, pour une grande aventure au bout du monde, sur une mystérieuse île au trésor.

