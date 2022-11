Pour son calendrier de l’Avent 2022, la chocolaterie Chapon avait envie de nous faire voyager jusqu’à Byzance à la découverte d’exquises saveurs chocolatées. Et il n’a suffi que de quelques secondes pour nous embarquer dans cette ambiance orientale, résolument gourmande.

La chocolaterie Chapon est plus que jamais investie dans la confection de ses chocolats. Elle ne cesse de se remettre en question en créant de nouvelles saveurs, en osant de délicieux mélanges. Depuis plus de 30 ans, Chapon est plus que jamais attentif aux cacaos qu’il utilise dans chacune de ses recettes. Et il n’hésite pas à s’entourer d’artisans locaux pour parfaire le goût de ses chocolats. Chapon, c’est une équipe à l’imagination débordante, notamment en période de fin d’année, au moment de confectionner sa collection de Noël.

Calendrier de l’Avent Chapon 2022 – Noël à Byzance

Quel bonheur de vous retrouver cette année encore pour vous présenter le calendrier de l’Avent de la chocolaterie Chapon. C’est plaisant de voir à quel point l’équipe se démène pour proposer des calendriers assez uniques en leur genre. Et la passion est palpable lorsqu’on voit à quel point les calendriers de l’Avent sont différents d’une année à l’autre.

Le calendrier de l’Avent Chapon 2022 est majestueux. Il suffit de l’observer minutieusement pour en apprécier chaque détail. De forme rectangulaire, il fait penser à un tableau encadré par de jolies mosaïques bleues et blanches inspirées de l’art Byzantin. Au centre, on retrouve un découpage en guise de décor qui représente le village de Chapon. En relief, il apporte de la perspective au tout, ainsi que cette petite touche hivernale qui rappelle forcément les fêtes de fin d’année.

En nous offrant le calendrier de l’Avent Chapon 2022, nous allons goûter à 24 recettes chocolatées durant tout le mois de décembre. Chaque gourmandise est glissée dans une case numérotée. Il suffit donc de s’en emparer pour déguster le chocolat et de se laisser porter par les saveurs qui s’en dégagent. Au programme, des recettes classiques, d’autres inédites aux textures bien différentes. Le praliné sera bien sûr présent autour de recettes connues et originales. Nous retrouverons le fondant des ganaches noir ou au lait. Ainsi qu’un éventail de parfums, tels que le caramel, la marmelade, l’amande, la pistache, la coriandre, la vanille, etc.

La chocolaterie Chapon a réussit à nous surprendre au même titre que les années précédentes. Le calendrier de l’Avent qu’elle propose est aussi beau qu’il est bon. Il promet de doux moments de dégustation seul ou en famille, pour ravir petits et grands.

Si vous avez envie de vous l’offrir, n’hésitez pas à vous rendre sur la boutique en ligne.