Monaco : en novembre au Théâtre Princesse Grace

A Monaco, la belle programmation de la nouvelle saison du Théâtre Princesse Grace se poursuit au mois de novembre avec plusieurs temps forts :

Mardi 8 novembre à 20 heures : Frère(s), une pièce écrite et mise en scène par Clément Marchand avec Jean-Baptiste Guinchardet Guillaume Tagnati, compagnie du Chemin Ordinaire.

Ce spectacle, lauréat du Festival Découvertes de la Création Théâtrale 2022, raconte une amitié masculine, qui évolue au fil des années. Tour à tour complices, pudiques, violents, on suit la parcours de Maxime et Emile, leurs choix, leurs doutes et leurs joies. Cette pièce est une aventure empreinte de passion et de nostalgie, de rires et de larmes. Une histoire d’amitié qui ressemble à une belle histoire d’amour…

Jeudi 10 novembre de 19h à 21h00 : Les rencontres philosophiques de Monaco : « La colère ». Les intervenants seront Gisèle Sapiro, sociologue et Michel Erman, philosophe.

Mercredi 16 novembre à 20h : La douleur de Marguerite Duras, avec Dominique Blanc, sociétaire de la Comédie-Française. Reprise de la mise en scène de Patrice Chéreau et Thierry Thieû Niang, sous l’oeil de Thierry Thieû Niang.

Dans ce récit autobiographique, Marguerite Duras raconte l’absence éprouvante, douloureuse, l’attente , la peur atroce écrasante, du désespoir, de la honte de vivre en attendant le retour de Robert L., son mari, déporté dans un camp allemand.

Jeudi 24 novembre à 20h : Un conseil d’ami, une pièce écrite et mise en scène par Didier Caron avec Christian Vadim, Marie Fugain, Manuel Gélin et Juliette Meyniac.

Ne donnez jamais un conseil à votre meilleur ami car vous pourriez le regretter amèrement ! C’est le constat que va faire Boris lorsque son meilleur ami Alain lui confie qu’il cherche à rompre avec Julie…. Une comédie pleine de rebondissements

Mardi 29 novembre à 18h30 : pour ce nouveau rendez-vous lecture, le TPG donnera rendez-vous à Chantal Thomas.

Pour plus de renseignements sur le programme du Théâtre Princesse Grace et sur les spectacles à l’affiche du mois de novembre : www.tpgmonaco.mc