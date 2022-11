Partagez





Le sentiers lumineux de Noël – Promenade immersive au coeur d’oeuvres lumineuses et sonores exceptionnelles. Enchantement garanti pour petits et grands durant ce parcours exceptionnel dans la Ville Lumière qui a déjà connu un succès fulgurant au Royaume-Uni, Allemagne, Australie ou encore Etats-Unis, rassemblant des millions de visiteurs.

LES SENTIERS LUMIMEUX DE NOËL

Au Parc Floral de Paris

à partir du 24 novembre 2022

Pendant six semaines, sous les arbres drapés de lumières, le long du lac et des jardins scintillants, parents et enfants auront les yeux qui pétillent grâce à ce voyage enchanté et lumineux unique pendant 1h30.