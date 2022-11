24 histoires pour attendre Noël – Ed. Gründ

24 histoires pour attendre Noël est un bel ouvrage des éditions Gründ, paru en octobre 2022. Un joli recueil d’Anne Kalichy et Amélie Videlo, comme un calendrier de l’Avent, qui propose une histoire chaque jour de décembre, pour patienter en attendant Noël.

Après un sommaire qui revient sur les premières dates du mois de décembre, accompagné des titres des histoires à découvrir, chaque soir. La première histoire à lire est intitulée « Le calendrier de l’Avent », ce qui commence pas mal, pour ce livre ! Le récit présente Mélissa et ses parents, qui font le tour de tous les magasins… Malheureusement, il n’y a plus un seul calendrier de l’Avent ! Mélissa soupire, elle pense que Noël sans calendrier de l’Avent, ce n’est plus vraiment Noël. La jeune fille rentre déçue, chez elle. Maman la rassure et affirme qu’elle a une idée. Elle propose à Mélissa d’en fabriquer un elles-mêmes. Mélissa regarde sa maman avec des yeux ronds et brillants !

Ainsi débute le joli recueil, avec cette idée de patienter, dans la découverte et de compter les jours qui passent, jusqu’à Noël. Ainsi, chaque soir, et cela jusqu’à Noël, les jeunes lecteurs vont pouvoir découvrir des histoires autour des fêtes et découvrir de jolies aventures. De belles histoires à découvrir en famille, avec des thèmes touchants et universels, comme le partage, l’entraide, le voyage, entre autres. La magie est également au rendez-vous dans ce recueil, où l’on retrouve, également les lutins ! Les récits sont courts, plaisants, parfaits pour l’histoire du soir. Des illustrations colorées et douces accompagnent la lecture, immergeant un peu plus les enfants, dans cet univers passionnant et féérique.

24 histoires pour attendre Noël est un joli recueil, des éditions Gründ, qui propose, comme un calendrier de l’Avent, à patienter jusqu’à Noël, avec une découverte chaque jour. Ici ce sera chaque soir, pour s’endormir tranquillement, en rêvant de cadeaux, de partage, de famille, de lutins…

Lien Amazon