4 choses à savoir sur la détection de métaux

Nombreuses sont les réactions que vous pouvez obtenir lorsque l’expression « détection de métaux » est mentionnée. Pour certaines personnes, cela fait référence au ratissage des plages à la recherche de pièces de monnaie ou de trésors enfouis. D’autres pensent à la sécurité des aéroports ou aux scanners portables lors d’un concert ou d’un événement sportif. Le fait est que tous ces scénarios se valent. La technologie des détecteurs de métaux occupe aujourd’hui une place importante, avec une gamme d’utilisations allant des loisirs au travail en passant par la sécurité. Que faut-il savoir à propos ? Pour plus d’informations sur le sujet, lisez cet article.

Qu’est-ce qu’un détecteur de métaux ?

Un détecteur de métaux est un dispositif permettant de localiser des objets métalliques en exploitant le phénomène physique de l’induction magnétique. C’est un appareil très simplet composé d’une batterie, d’un boîtier de contrôle et de deux bobines (émettrice et réceptrice).

Le principe de fonctionnement est assez simple. En premier lieu, l’appareil transmet de façon continue un champ électromagnétique de la bobine émettrice en direction du sol. Tout objet en métal présent dans le champ électromagnétique retransmettra un champ électromagnétique qui lui est propre.

Une fois ce dernier reçu par la bobine réceptrice, elle alerte immédiatement l’utilisateur de l’appareil en créant une sonorité particulière. Il peut s’agir d’un bip ou d’un changement de tonalité. Cette réponse est alors amplifiée grâce à un haut-parleur intégré ou un casque.

Si vous souhaitez acheter un détecteur de métaux, privilégiez les équipements polyvalents. Vous pouvez par exemple opter pour ceux de la marque minelab, disponibles sur le site https://www.maisondeladetection.com/13-detecteurs-minelab. En plus d’être en mesure de travailler en multifréquences simultanées, ils peuvent opérer sur tous les terrains avec le maximum de performances sans réglages spécifiques.

Quelques concepts clés à connaitre pour une meilleure détection

Pour avoir de meilleurs résultats en matière de détection de métaux, vous devez nécessairement maitriser certaines notions importantes. Elles sont au nombre de trois.

La fréquence

Il s’agit de la principale caractéristique qui détermine la qualité de la détection des cibles. Lorsqu’elle est bien réglée, cela augmente vos chances de recherches fructueuses. Généralement, les détecteurs possédant une seule et haute fréquence sont plus susceptibles de détecter les petites cibles, tandis que ceux émettant de basses fréquences donnent plus de profondeur pour les cibles plus conséquentes.

L’équilibre au sol

Plus connu sous le nom de « ground balance », l’équilibre au sol est un ajustement à faire sur le dispositif de détection. Il permet d’augmenter la profondeur de détection dans les zones minéralisées comme les sables de plage, les terres rouges, argileuses, etc.

En effet, dans ces zones, la lourde masse du sol pourrait masquer les petites cibles. La bonne nouvelle, c’est que vous pouvez corriger cela en réglant l’équilibre directement sur l’appareil de façon à ce que les signaux du sol soient supprimés. Ainsi, vous pourrez percevoir les signaux de la cible très clairement. Il existe trois différents types de réglages d’équilibre au sol. Vous avez l’équilibre au sol manuel, automatique et celui en temps réel.

Le réglage de discrimination

Ce réglage fait état de la capacité d’un détecteur de métaux à détecter des cibles enfouies selon leurs propriétés conductrices ou ferreuses. Il permet d’identifier de façon précise une cible dans le sol. De cette manière, vous pourrez alors décider si vous allez l’extraire ou la laisser. Certains modèles de détecteurs de métaux sont même conçus pour afficher des numéros ou des sonorités particulières servant à identifier le type de cible détecté.

Où peut-on utiliser son détecteur de métaux ?

Légalement, l’utilisation du détecteur de métaux est régie par un système d’autorisation et non par un système d’interdiction. Autrement dit, vous êtes libre de détecter, peu importe l’endroit. Pourvu que vous y soyez autorisé. Privilégiez les lieux et places très fréquentés pour optimiser votre expérience.

Un autre fait intéressant en rapport avec la détection de métaux est que vous êtes obligé de déclarer toutes vos découvertes pouvant intéresser l’Art, l’Histoire et l’Archéologie. Pour les autres découvertes par contre, vous devenez automatiquement copropriétaire avec le propriétaire du lieu où celles-ci ont été faites.

Autre cas de figure ! Si vous faites une trouvaille sur votre domaine et que cette découverte n’a aucun lien avec l’ancien propriétaire du terrain, cela vous appartient entièrement.

Quelle est la législation en rapport à la détection de métaux ?

Comme évoqué précédemment, la détection de métaux est soumise à des règles. Par exemple, si vous souhaitez effectuer des recherches liées à la période préhistorique en rapport avec l’art ou l’archéologie, vous devez préalablement faire une demande au préfet de la région cible. Ce n’est qu’après avoir eu l’autorisation que vous pourrez démarrer vos recherches.

Aussi, les actes publicitaires concernant les détecteurs de métaux doivent nécessairement faire état des interdictions légales. Autrement, l’initiateur encourt une amende pouvant atteindre les 2000 euros. Ce n’est pas tout. En cas de non déclaration ou de fausse déclaration, vous vous exposez à 3800 euros d’amende. Cette dernière peut encore augmenter jusqu’à 8000 euros si vos recherches n’ont pas été autorisées.

Par ailleurs, toute action conduisant à la destruction ou à la détérioration de biens archéologiques est sévèrement sanctionnée. Dans ce cas, vous êtes passible de 7 ou de 10 années d’emprisonnement avec une amende de 100 000 ou de 150 000 euros d’amende respectivement si vous êtes seul ou accompagné.

Retenez que le détecteur de métaux est un dispositif permettant d’identifier des objets métalliques enfouis dans le sol grâce à l’induction magnétique. Vous pouvez l’utiliser partout. Cependant, vous devrez suivre la règlementation à laquelle il est soumis sous peine de lourdes sanctions.