Quelle banque propose la meilleure assurance vie ?

Parmi les solutions d’épargne actuelles, l’assurance vie figure parmi les placements les plus plébiscités. Elle peut être souscrite, notamment en ligne, auprès de nombreux distributeurs : assureur, mutuelle, conseiller patrimonial, courtier, institution de prévoyance, mais aussi bien sûr auprès des banques et de leurs filiales assurance. Parmi ces banques, nombreuses, laquelle se distingue ? Où peut-on bénéficier du meilleur rendement et de la meilleure offre ?

Comment réussir son comparatif d’assurance vie en 2022 ?

Il est difficile d’établir un classement général qui élirait LA meilleure banque du moment en matière d’assurance vie, pour la simple et bonne raison que selon le critère choisi, le classement sera différent. Pour comparer ce qui est comparable, il faut donc évaluer l’offre d’une banque et de ses concurrentes sur un même critère, en triant par exemple selon la moyenne des rendements des fonds euros, ou bien selon les frais de gestion, par versement initial à l’adhésion ou au regard de l’univers d’investissement disponible.

La gamme de contrats est très large, et il faut savoir qu’un même assureur peut distribuer ses contrats par l’intermédiaire de différents établissements avec des conditions différentes. On peut facilement baisser les bras ou, par lassitude, prendre le premier contrat proposé. En procédant par comparaison, les produits au meilleur rapport qualité/prix commenceront à apparaître et vous pourrez par la suite demander des devis.

La performance financière, critère principal

La performance financière reste l’un des critères les plus évocateurs, autrement dit, les assurances vie avec le meilleur rendement en fonds euros méritent que l’on s’y attarde. Recherchez une moyenne sur les précédentes années, le résultat est plus significatif qu’un simple chiffre ponctuel que l’on pourrait attribuer à des marchés financiers particulièrement en forme et non à la pertinence de votre fonds euros. Informez-vous aussi sur les taux servis chaque année relatifs à la performance des unités de compte.

Restez toutefois prudent car cela ne préfigure pas les performances futures qui restent, comme leur nom l’indique, imprévisibles. On aura tendance à privilégier les contrats avec le meilleur historique de fonds euros (2% de rémunération pour les meilleurs) et les meilleures gammes d’unités de compte, au large choix d’investissements bien notés, incluant des fonds indiciels (ETF ou trackers) et des supports immobiliers (SCPI, OPCI, SCI…) en plus des fonds en actions.

Moins de frais, plus de rentabilité

A noter que plus vous minimiserez les différents frais relatifs au contrat, moins vous perdrez en rendement. Il est donc utile de comparer les droits d’entrée, les frais d’adhésion, de gestion, d’arbitrage, de rachat, de mouvements… Les assurances vie qui prélèvent 2 à 5% de frais à chaque versement sont à éviter, celles qui prélèvent 0% existent. Des frais de gestion autour de 0,60% par an sur les unités de compte paraît raisonnable.

Prenez également en compte le type de contrat (mono ou multisupport, sachant que la seconde est la norme aujourd’hui), le montant et les modalités de versement, la nature des supports proposés (fonds euros, unités de compte, fonds euros dopés aux actions ou à l’immobilier…) ainsi qu’au nombre et à la nature de ces unités de compte (taille des entreprises, thématiques, zones géographiques…). Le type de gestion des unités de compte est également un critère à ne pas sous-estimer. En cas de gestion libre, la question ne se pose pas, c’est vous qui gérez vos unités. Mais en cas de gestion pilotée, autant choisir un assureur qui a une parfaite connaissance des marchés et sur qui vous pourrez compter pour gérer au mieux vos investissements.

L’assurance vie, un produit personnalisé et personnalisable

Pour élire votre banque, personnalisez donc votre recherche, privilégiez les critères qui vous importent le plus et qui correspondent à vos objectifs patrimoniaux, souvent variables d’un épargnant à l’autre : constituer une épargne de précaution, anticiper le futur financement d’un projet personnel, diversifier ses placements pour plus de sécurité, préparer sa retraite, optimiser sa fiscalité, transmettre son patrimoine mobilier… Le classement des meilleures banques sera tributaire de votre stratégie.

Ensuite, pensez à définir votre profil de risque. Quelle latitude êtes-vous prêt à vous autoriser ? Si le fonds euros garantit votre capital quoi qu’il arrive, les unités de compte, bien que beaucoup plus rémunératrices, présentent plus de risques de perte. Êtes-vous un investisseur prudent, équilibré, dynamique ? Déterminer votre aversion au risque peut vous aider à orienter votre choix.

Les assurances-vie qui ont la cote

Il est souvent plus efficace de passer par des courtiers en ligne comme Linxea, Yomoni, Nalo, Assurancevie.com ou Placement-direct plutôt que de vous adresser directement à votre agence bancaire. Ils ont négocié les contrats en amont aux meilleures conditions, sachez que votre argent reste chez l’assureur traditionnel, le courtier n’étant qu’un intermédiaire.

Les banques en ligne comme Boursorama, Hello bank !, Fortuneo ou Monabanq, peuvent proposer des tarifs plus compétitifs que les banques traditionnelles, du fait de la dématérialisation de leurs services. Certaines accompagnent l’ouverture de contrat assurance vie de primes de bienvenue. Elles offrent souvent un versement initial faible et présentent un très bon choix de supports d’investissements, pouvant satisfaire les épargnants peu exigeants comme les plus pointus.

Enfin, les assurances vie les mieux placées se trouvent souvent chez de grands assureurs solides, comme le Crédit Mutuel Suravenir, le Crédit Agricole Spirica ou Aviva devenu Abeille Assurances. Toutefois, d’autres assureurs, moins célèbres, proposent des assurances vie tout à fait pertinentes, comme chez Swisslife, Apicil ou Generali. Vous pouvez aussi jeter votre dévolu sur des contrats d’assurance vie aux placements écoresponsables si cela correspond mieux à votre éthique.

Il n’existe pas de meilleure assurance vie

Au final, il n’existe pas réellement de meilleure assurance vie. Tout dépend de votre profil investisseur. Avant de vous engager sur un contrat en particulier, prenez le temps, à l’aide d’outils en ligne, de comparer les meilleures offres en fonction de la stratégie que vous vous êtes définie. Et si vous poursuivez non pas un mais deux objectifs différents, sachez aussi que vous pouvez souscrire plusieurs contrats d’assurance vie, leur nombre n’étant pas limité. Vous pourrez ainsi choisir de sécuriser votre capital d’un côté et de le dynamiser de l’autre, en sélectionnant l’assurance la plus adéquate pour chaque stratégie. Dans tous les cas, cela ne peut pas faire de mal de faire jouer la concurrence…