Calendrier de l’Avent Colors of Tea 2022 – Chocola’thé

Colors of Tea, la box de thés et tisanes bio, a décidé de nous surprendre cette année avec son calendrier de l’Avent Chocola’thé qui pour le coup change un peu des années précédentes. Séduite en tout point, j’avais envie de vous le présenter dans le détail, car il est quelque peu inédit, je vous dis tout.

Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Colors of Tea, je vous invite vivement à vous rendre sur leur site officiel pour découvrir leur concept de box. Et vous verrez qu’il s’agit d’une box de thés et tisanes bio, essentiellement proposés en vrac, pour les fins connaisseurs ou apprentis goûteurs. Pour en profiter, il suffit de s’abonner pour recevoir une box personnalisée tous les mois. Vous allez découvrir des saveurs inédites, intenses ou délicates, classiques, fruitées ou gourmandes. Bref, profiter de l’expertise pointue des Sommeliers du Thé selon vos préférences. Tout cela au prix raisonnable de 19.90 € / mois.

Si vous êtes en train de préparer vos achats de Noël, n’hésitez pas à jeter un coup d’œil du côté des « Idées de cadeaux de Noël » proposées par l’équipe. Au programme, des cartes-cadeaux, des coffrets personnalisés et bien sûr, le fameux calendrier de l’Avent Colors of Tea que je languissais de vous présenter.

Tout sur le calendrier de l’Avent Colors of Tea 2022

Le calendrier de l’Avent Colors of Tea est original cette année. J’ai été surprise par l’idée de l’équipe, soit de créer un calendrier de l’Avent mêlant deux plaisirs, celui d’accompagner son thé ou sa tisane d’un carreau de chocolat. Et c’est ainsi qu’est naît le calendrier « Chocola’thé » qui porte très bien son nom.

Côté esthétique, l’équipe réussit à surprendre autour d’un format complètement différent des années précédentes. Ici, il est question d’un coffret cartonné fait main, de taille rectangulaire, recouvert d’illustrations en rapport avec les fêtes de Noël et le plaisir qu’offre la dégustation d’un thé chaud. Il suffit de faire glisser le carton à l’intérieur pour découvrir 24 sachets ainsi qu’un dépliant à l’image de Colors of Tea.

Un duo de choc

Grâce à ce dépliant, on apprend que ce calendrier est né d’un travail d’équipe entre la sommelière de thé Cécile et la chocolaterie Origines représentée ici par Emmanuel. L’objectif étant de faire de l’upcycling, en faisant en sorte que les coques de fève de cacao soient réutilisées dans les recettes de thés proposées. Le tout, en veillant à ce que les mélanges thé/chocolat soient harmonieux, d’où le travail pointu de ce duo pour réaliser un calendrier à la hauteur de nos attentes.

Le calendrier de l’Avent Chocola’thé renferme donc 24 cases, à la découverte d’une infusion un jour, un chocolat le lendemain. Et permettre ainsi de profiter de l’association de ces deux saveurs le jour suivant. Je trouve l’idée géniale, j’ai d’ores et déjà hâte de me laisser surprendre par l’association du chocolat avec le thé. Bien sûr, on retrouve bien le concept de Colors of Tea de dégustation à l’aveugle. L’équipe a quand même noté en tout petit et à l’envers les saveurs sur les sachets pour les plus curieux. Au programme, des tisanes, du maté, des thés noirs, des thés verts, du rooibos, etc. Et côté chocolats, les saveurs sont assez recherchées : piment d’Espelette, amandes, Sao tomé, poivre de timut, noisettes, etc.

Mon coup de cœur Colors of Tea 2022

J’avais envie de faire une parenthèse, car l’équipe a eu la gentillesse de me faire découvrir plusieurs infusions et notamment Cacao Zinzin que je trouve complètement dingue. Comme vous pouvez vous en douter, elle est gourmande et rend (presque) Zinzin. Plus sérieusement, elle est clairement unique, vous ne trouverez ce genre de tisane nulle part ailleurs. Cécile nous explique qu’elle est inspirée du Sobacha ancestral Japonais. À l’intérieur, des coques de cacao torréfiées, un mélange de céréales et noisettes, ainsi que des arômes toastés. Elle sent tellement bon… On aurait presque plus envie de la manger que de l’infuser. Et ce serait une erreur car elle est surprenante. Si comme moi, vous êtes adeptes de tisanes, sortez de votre zone de confort et allez la déguster, vous m’en direz des nouvelles.

Le calendrier de l’Avent Colors of Tea 2022 est réussi en tout point, je le trouve recherché, riche en saveurs et surprenant dans les associations. Si le thé et les infusions ont une place de choix dans votre quotidien, n’hésitez pas à vous abonner à leur box en créant votre sélection et goûter à quelques-unes des recettes qui vous font de l’œil. Bonne dégustation à tous !