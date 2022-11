Calendrier de l’Avent Blissim 2022 – Mon avis

Devinez ce que j’ai découvert dans ma boîte aux lettres la semaine dernière ? Le calendrier de l’Avent Blissim 2022 ! Et je suis toute excitée à l’idée de vous le présenter, d’autant plus que c’est la première fois sur FranceNetInfos. Alors, prêts à en prendre plein les yeux ?



Pour ceux qui ne connaîtraient pas encore Blissim, mais j’en doute, il s’agit de la Box beauté n°1 en France. Vous savez, ce concept qui consiste à recevoir une box mensuellement, à la thématique inédite, pour y découvrir une sélection pointue de produits de beauté. La Blissim fait partie de celles que j’ai testées en premier à l’époque où elle s’appelait encore Birchbox. Et j’ai rarement été déçue car l’équipe ne cesse de fouiller à la recherche DU produit inédit, celui dont on parle un peu partout. En plus, les marques avec lesquelles elle collabore sont nombreuses et réputées. Bref, on adore !

Pour vous offrir le calendrier de l’Avent Blissim 2022, rendez-vous ICI.

Le calendrier de l’Avent Blissim 2022

Pour commencer, j’avais envie de saluer l’effort côté esthétisme. J’aime l’ambiance générale, ce bleu intense recouvert de végétation colorée et ces touches pailletées or qui annoncent la couleur : on est bien sur le thème d’un Noël élégant, digne des fous de beauté que nous sommes. Et j’ai encore plus apprécié le fait qu’il renferme de vraies cases que l’on ouvre et referme. Ce qui est plutôt rare pour les calendriers de l’Avent Beauté. Cela veut donc dire qu’on aura le choix de le recycler l’année prochaine pour y glisser la sélection de notre choix. Franchement, il est canon !

Un contenu riche et recherché

Même si Blissim fait partie de mes box chouchou, je dois bien reconnaître que j’avais une inquiétude concernant le format des produits glissés derrière chaque case. Et je sais que cela fait aussi partie de vos exigences, à savoir que vous puissiez découvrir des produits d’un format correct (de préférence full size) pour se faire un vrai avis sur la marque notamment. Eh bien franchement, bravo Blissim ! Le calendrier de l’Avent Blissim 2022 est généreux. J’ai été surprise par son prix lorsque j’ai vu ce qu’il contenait exactement, puisqu’il est proposé au prix de 64 € seulement (54 € pour les abonnées Blissim) pour une valeur réelle de 300 € ! Pas étonnant donc qu’il soit en édition limitée, je vous conseille de vous en emparer rapidement avant qu’il ne soit épuisé.

Blissim : à la découverte de nombreuses marques

Qui dit monde de la beauté, dit un nombre incalculable de marques à découvrir. Et l’avantage avec Blissim, c’est que l’équipe réussie à approcher des marques plus prestigieuses les unes que les autres. D’ailleurs, je ne peux que vous encourager à jeter un coup d’œil du côté de leur boutique en ligne pour apprécier le choix incroyable de cosmétique à découvrir, c’est ha-llu-ci-nant. Et n’oubliez pas qu’en étant abonnés à la box vous bénéficiez de prix plus avantageux. Cool, pas vrai ?

24 produits durant tout le mois de décembre, on dit OUI !

Vient le moment tant attendu de l’ouverture des cases du calendrier de l’Avent Blissim 2022. Alors comme je vous le dis à chaque fois, je ne vais pas tout vous révéler pour que vous puissiez garder la surprise. En revanche, je vais vous en dire suffisamment pour que vous puissiez vous en faire un avis.

À l’intérieur donc, 24 cases dans lesquelles on retrouve un produit de beauté, soins visage et corps, maquillage, accessoires. Le but étant de faire plaisir à tous les clients autour d’une sélection variée, et voici en avant-première quelques marques que vous pourrez retrouver : Caudalie, Rituals, Nuxe, Respire, Garancia, Mac, Carmex, Banana Beauty et bien d’autres. Soit, des marques qui aiguisent de suite ma curiosité. En tout cas, je peux d’ores et déjà vous dire que j’ai été agréablement surprise par le choix des produits glissés que je connaissais sans jamais les avoir testés. Il y aura donc des best-sellers, du bio, du vegan même, du moins bio, du maquillage aux couleurs tendances. Quant aux accessoires, pas d’inquiétude, ils auront leur utilité, j’en suis sûre.

En conclusion

Vous l’aurez compris, le calendrier de l’Avent Blissim 2022 me plaît beaucoup. Je trouve qu’il y a un bon équilibre entre les soins et le maquillage glissés. J’ai apprécié qu’il y ait pas mal d’essentiels aussi, qui pour le coup plairont au plus grand nombre. Et puis, je suis contente de pouvoir tester des produits que je ne connais pas, en offrir à mes proches également. Franchement, chapeau aux équipes de Blissim qui réussissent à nous proposer un prix si avantageux pour une valeur de 200 €. Et pour avoir testé plusieurs calendriers, c’est plutôt rare.

N’hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé du calendrier de l’Avent, j’ai hâte de vous lire !