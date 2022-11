Le coût d’un implant dentaire et ses avantages

La perte d’une ou de plusieurs dents peut se révéler une source d’inconfort, de gêne et peut surtout engendrer des problèmes à long terme. Il existe des solutions permettant de parer à ce genre de problème, parmi ces solutions, il y a la pose d’implants dentaires. C’est la solution idéale pour suppléer des dents qui manquent. Les implants dentaires peuvent suppléer une seule dent ou même servir de support à une prothèse complète. Les implants dentaires présentent un certain nombre d’avantages en comparaison des autres traitements. Cependant, avant de choisir cette solution, le coût reste toujours une question fréquemment posée. Suivez le guide pour avoir plus d’informations par rapport au coût et avantages de l’implant dentaire.

Coût d’implant dentaire : ce qu’il faut savoir

Plusieurs éléments sont à prendre en considération dans le coût de l’implant dentaire. En effet, le coût diffère en fonction de la technique utilisée par le chirurgien dentaire, sa notoriété dans le domaine médical ou le type d’implant qu’il utilise. Par ailleurs, il faut également prendre en compte la localisation. En effet, les prix ne sont pas les mêmes en Province et en région parisienne.

De manière générale, le coût d’un implant dentaire se situe entre 700 et 1300 euros avec une moyenne de 1000 euros. Il faut ajouter à ce prix le coût du pilier qui peut varier entre 100 et 200 euros ainsi que le coût de la couronne qui se trouve entre 600 et 1000 euros. En prenant en compte tous ces éléments, le prix total d’un implant dentaire peut aller jusqu’à 1800 euros.

Il est conseillé de se rapprocher de plusieurs chirurgiens dentaires pour demander un devis afin de trouver la solution la mieux adaptée à votre budget mais aussi à vos besoins.

Prix des implants dentaires élevés : les raisons

Le prix des implants dentaires est élevé, ce n’est pas un scoop. Cela s’explique de plusieurs manières. Premièrement, l’intervention chirurgicale. Outre les radiographies et l’intervention technique que le personnel médical diplômé réalise, la pose d’un implant dentaire requiert l’emploi de matériel à usage unique. Par ailleurs, le matériau des divers constituants augmente également la facture. En effet, l’implant dentaire est constitué de titane ou d’alliage d’or pour certaines couronnes.

Le prix des implants dentaire est-il couvert par la sécurité sociale ?

La pose de l’implant dentaire n’est pas prise en charge par la sécurité sociale. Cela est dû au fait que l’Assurance Maladie estime que la pose d’implant dentaire est une intervention esthétique et par conséquent, en dehors de la nomenclature. A contrario, la plupart des soins relatifs à l’implant dentaire sont couverts, notamment la couronne dentaire qui est indemnisée à hauteur de 70% du tarif conventionnel.

Les avantages de l’implant dentaire

La pose de l’implant dentaire présente des avantages indéniables, c’est la raison pour laquelle plusieurs personnes ont recours à cette solution. L’implant dentaire présente un résultat qui se rapproche de vos dents naturelles. Le premier intérêt de l’implant dentaire est qu’il recrée de manière très conforme l’apparence d’une racine dentaire naturelle. De cette manière, la dent artificielle peut disposer d’une implantation solide autonome sans relever des dents attenantes.

Par ailleurs, l’implant dentaire présente un taux de réussite élevé. L’avancée de la médecine dentaire a permis un niveau de succès élevé pour les implants. Par surcroît, malgré le fait que la durée de vie d’un implant dentaire ne peut être prédite, il est néanmoins possible que l’implant dentaire dure toute une vie sous réserve d’un entretien approprié. Aussi, il est nécessaire que la pose de l’implant se soit passée sans soucis et que l’implant ait été posé dans des conditions favorables.

En outre, la pose de l’implant dentaire permet de restituer un confort au niveau de la mastication. Après la perte d’une ou de plusieurs dents, la baisse de la masse dentaire engendre une gêne au niveau de la mastication. Effectivement, la baisse du nombre de dents peut compliquer la mastication, autrement dit la personne ressentira plus de difficulté à broyer et inciser plusieurs aliments. Les implants dentaires permettent de recouvrir les dents qui manquent et par conséquent accroître la qualité de la mastication. Chez certaines personnes, la mastication peut se révéler être complexe en raison d’une prothèse dentaire qui n’est pas fixe et stable. La pose d’implants dentaires permet de pallier ce souci.

En outre, la pose d’implants dentaires permet également d’écarter la perte osseuse. Parfois, quand une personne perd une ou plusieurs dents, l’os de la mâchoire tend à fondre ou mincir. Cette situation peut engendrer une décadence des dents attenantes. En effet, les dents qui se situent de part et d’autre de la dent manquante subissent une décadence. La pose d’implants dentaires permet de solliciter l’os et, par extension, éviter sa dégradation. De cette manière, vous conservez la santé de votre mâchoire et de vos dents.

Une option plus abordable des implants dentaires en Turquie.

Les implants dentaires en Turquie sont beaucoup plus abordables qu’en France. Bien que moins coûteux, il n’existe pas de compromis sur les matériaux ou la qualité des traitements dentaires, comme l’affirment les experts de Dentakay. Les dentistes en Turquie sont en grande demande partout en Europe pour leur savoir-faire. Et puisque la Turquie est un point d’attraction des touristes médicaux, elle offre plus dans cette fourchette de prix.

Typiquement, cela inclut le logement dans un hôtel de luxe, le transport entre la clinique dentaire et l’hôtel ainsi qu’une réception à l’aéroport.

Page de référence: https://www.dentaly.org/prix-dun-implant-dentaire-le-guide-complet/