Jimi Hendrix en BD – Ed. Petit à petit

Jimi Hendrix en BD est un ouvrage collectif, paru aux éditions Petit à petit, en octobre 2022, à l’occasion des 80 ans d’Hendrix. Un docu-BD, qui oscille entre pages de documentaire et planches de bande dessinée, pour redécouvrir la vie de cet artiste qui, en seulement 4 ans de carrière, révolutionna l’histoire de la musique.

L’ouvrage débute avec un sommaire très complet, qui revient sur la vie et la carrière de Jimi Hendrix. C’est par les origines d’un prodige que débute le livre, proposant de suivre une carrière internationale qui se fit en seulement quatre années. Aussi personne n’aurait pu se douter que le jeune artiste allait marquer durablement l’histoire de la musique, pas même lui-même, qui connaît un début de carrière assez chaotique. John Allen Hendrix est né à l’hôpital King County de Seatle, dans l’état de Washington, le 27 novembre 1942. Lucille Jeter, sa mère, est une belle jeune femme de 17 ans. Son père, quant à lui, James Allen Hendrix, est sur le front de côté de l’Alabama. Il a, à l’époque, 23 ans, et ne verra son fils que trois années plus tard. Les deux jeunes parents, se sont rencontrés un an plus tôt.

L’ouvrage est une version augmentée et actualisée de l’album Jimi Hendrix en bande dessinée, paru aux éditions Petit à petit, en 2010. Un docu-Bd, riche et intéressant, qui alterne entre planches, qui retracent la vie de la star, et pages documentées, de photographies et paragraphes d’informations. Le livre revient donc sur les moments forts de la vie de Jimi Hendrix, formant plus ou moins le mythe et l’artiste qu’il va devenir. De la première guitare, en passant par l’armée, des rencontres, les expériences, tout est assez bien décrit et détaillé, pour comprendre l’homme. Le côté documentaire n’est pas déplaisant, invitant tranquillement, selon les envies, à en savoir plus sur l’artiste, qui semble ainsi se dévoiler. Le graphisme est variable, selon les dessinateurs, soit plus de 25.

Jimi Hendrix en BD est un bel ouvrage, une réédition augmentée et actualisée, des éditions Petit à petit. Un docu-BD riche et intéressant, qui propose de redécouvrir la vie et la carrière incroyable de cet artiste, qui relèvent une époque, son jeu, sa guitare, ses déhanchées et ses tenues.

