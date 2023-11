EXCLU : Calendrier de l’Avent Blissim 2023

Parmi les calendriers de l’Avent beauté que je suis pressée de découvrir chaque année, il y a le calendrier de l’Avent Blissim. J’ai toujours la certitude que l’équipe s’est donnée à fond pour nous surprendre et proposer un contenu de qualité. Et l’édition 2023 ne déroge pas à la règle, vous allez l’adorer !

Blissim, c’est un peu le rendez-vous mensuel à ne pas louper. Une jolie box beauté qui nous attend chaque mois dans notre boîte aux lettres, autour d’une thématique spéciale, qui dit mieux ? Elle a aussi la particularité de collaborer avec des marques réputées, parfois même prestigieuses. Cela permet de faire des découvertes, de tester un produit en avant-première, ou de redécouvrir des essentiels.

Bref, une mise à disposition de 5 produits (soins/makeup/accessoires) dans une box personnalisée, au petit prix de 16.90 €, livraison incluse et sans engagement.

Et ce n’est pas tout ! Car pour celles qui l’ignorent, Blissim c’est aussi une boutique en ligne xxl dans laquelle on retrouve de nombreuses marques : green, made in France, Asiatiques, etc. En vous rendant sur le site officiel, vous pourrez glisser toute sorte de produits dans votre panier : soins naturels, soins bio et vegan. Sans oublier le maquillage, très présent également, avec des marques connues et moins connues, telles que Lancôme, Nuxe, Manucurist, Avril, it Cosmetics, Embryolisse, Banana Beauty, et bien d’autres à découvrir ICI.

Le calendrier de l’Avent 2023 – 69 € pour une valeur de 300 € !

Alors oui, Blissim ne fait pas les choses à moitié. Et pour le calendrier de l’Avent 2023, l’équipe s’est surpassée en proposant des produits rarement glissés dans les box beauté. Des produits tendance, qui vont en surprendre plus d’une. Et pour celles qui hésitent encore à se l’offrir, sachez que Blissim le propose à 59 € seulement (pour les abonnées) pour une valeur réelle de (roulement de tambour) 300 € !!

Je vous le dis tout de suite, si le calendrier de l’Avent Blissim 2023 vous intéresse, foncez, car il est en édition limitée.

Un calendrier de l’Avent aux couleurs de Noël

Le calendrier de l’Avent Blissim 2023 sent bon Noël. On adore son look hyper festif avec ses couleurs rouge et doré qui s’apparentent à de jolies guirlandes. J’aime son côté traditionnel, simple et épuré, pour autant élégant, tout en finesse. Il est superbe !

Il contient 24 cases, et donc 24 produits à découvrir durant tout le mois de décembre.

Et si on rentrait dans le vif du sujet ? Est-ce que le calendrier de l’Avent Blissim 2023 vaut le coup ? Réponse : OUI ! Est-ce qu’il est surprenant ? Réponse : OUI ! Blague à part, je l’ai adoré cette année, encore plus que celui de l’année dernière alors qu’il était génial également.

Vous l’aurez compris, pour vous dire ce que je pense du calendrier de l’Avent 2023, il m’a fallu ouvrir toutes les cases. Mais pour tout vous dire, je n’ai pas pu m’empêcher de remettre les produits dans chaque case pour faire durer le plaisir en décembre. ATTENTION, si vous ne souhaitez pas être spoilés, je vous encourage à ne pas lire ce qui va suivre : la révélation de son contenu !

Une sélection dingue et inédite !

Blissim a frappé fort cette année, les produits et marques sont incroyables : Garancia, Huda Beauty, Caudalie, HelloBody, Nuxe, etc. Au programme, des soins visages, des soins cheveux, des soins corps, du makeup, des accessoires, du parfum. Soit, 24 produits multi-marques, dont 15 en full-size. Ils sont glissés de façon aléatoire, et il se peut que certains calendriers n’aient pas tout à fait le même contenu. Mais pas d’inquiétude, il sera tout aussi qualitatif !

D’ailleurs, voici une liste des produits que vous pourriez avoir dans votre calendrier de l’Avent Blissim 2023 :

Soins visages

– HelloBody : ROSE VELVET Fluide visage hydratant-équilibrant

– Avene : Cold Cream Crème mains concentrée (aléatoire)

– Nuxe : Crème Fraîche Repulpante Peaux normales

– Garancia : Démaquillant En Deux Coups de Baguette (Fragrance Rose d’Antan)

– Mario Badescu : Lotion Asséchante Anti-Imperfection

– Embyolisse : Soin de jour Blush de peau

– Caudalie : Masque instant détox Vinergetic C+

– Polaar : Baume à lèvres teinté

– My Mira : Huile visage de carotte des Ardennes (Carotte des Caraïbes)

– La Roche Posay : Sérum visage Niacinamide 10 (aléatoire)

– La Roche Posay : Sérum yeux anti-rides Hyalu B5 (aléatoire)

– Melvita : Argan Bio-Active – Crème liftante intensive (aléatoire)

– Belif : The True Cream – Aqua Bomb (aléatoire)

– Belif : Aqua Bomb Brightening Vitamin C cream (aléatoire)

Soins cheveux

– Secrets de Provence : Shampoing solide certifié bio Cheveux Secs (aléatoire)

– René Furterer : Crème réparatrice Absolue Kératine (aléatoire)

– Sebastian Professional : Après-shampoing Dark Oil

– Korres : Aloes et Dictame Shampoing

– Luxliss : COCONUT MIRACLE OIL Moisturizing Leave-in Treatment

Soins corps

– B fresh : Sérum pour les lèvres repulpant

– Boiron : Dentifrice Homéodent

– Merci Handy : Gel mains nettoyant – panachage (plusieurs parfums en aléatoire)

– Secrets de Provence : Savon certifié bio au CHARBON végétal (aléatoire)

– Secrets de Provence : Savon certifié bio NEUTRE 0% (aléatoire)

Stimulant intime

– High on love : O’gel stimulant pour femmes

Make-up

– Sophia Mabelle : WE’RE BLUSHING – Creamy Blush Stick

– DTWN Paris : Highlighter

– Huda Beauty : LOVEFEST OBSESSIONS EYESHADOW PALETTE

– Gosh : Nail Polish Galaxy 612 (aléatoire) – Nail Polish Prima Donna 010 (aléatoire) – Nail Polish Tilted Blue 618 (aléatoire) – Nail Moonlight 630 (aléatoire)

Accessoire

– Blissim : Lot de 3 barrettes

Parfum

– Adopt : EDP Rose Diamant

J’ai trouvé dingue que Blissim glisse la jolie palette Huda Beauty que je rêvais de tester depuis un moment. Elle est canon, les fards sont fous, les couleurs sont intenses et tiennent bien toute la journée. Dans un autre registre, j’ai apprécié de découvrir de nouvelles marques telles que Korres, qui vaut vraiment le détour. Et bien sûr ces marques que j’utilise, que j’aime et que je vous présente régulièrement : Melvita, Nuxe, Avene, Garancia, etc.

Blissim fait partie de ces box beauté référentes dans le monde des cosmétiques. Et pour continuer de satisfaire ses clientes, elle n’hésite pas à mettre le paquet chaque fin d’année en proposant un calendrier de l’Avent canonissime. Une valeur sûre qui promet de belles découvertes durant tout le mois de décembre et ceux qui suivent !

Une chose est sûre : je serai au rendez-vous l’année prochaine également !