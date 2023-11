1998, coulisses de l’épopée sang & or : la réédition tant attendue par Stéphane Bigeard

Avec “1998, coulisses de l’épopée sang & or”, Stéphane Bigeard offre aux passionnés de football et de littérature une réédition enrichie de son œuvre précédente, “De l’ombre à la lumière du nord”. Cette nouvelle édition, publiée aux éditions des auteurs des livres, vient raviver les souvenirs d’une époque dorée pour les fans de football, en explorant les dessous d’une victoire légendaire qui a marqué les esprits.

Un voyage dans le temps

Ce roman nous transporte en 1998, année de gloire pour le football français, où chaque page dévoile les secrets et les stratégies d’un succès phénoménal. Bigeard, avec un talent narratif exceptionnel, retrace les étapes cruciales de cette épopée à travers les yeux de personnages fictifs inspirés de figures réelles, tissant ainsi une histoire qui résonne avec vérité et intensité.

Plus qu’un roman sur le football

“1998, coulisses de l’épopée sang & or” n’est pas seulement une chronique footballistique ; c’est aussi une étude de caractères, un récit de transformation personnelle et collective. Bigeard, connu pour son expertise en management et communication, utilise le football comme métaphore pour explorer les dynamiques de groupe et les défis du leadership.

Un style immersif

Grâce à une prose vivante et précise, Bigeard parvient à capturer l’effervescence des vestiaires, l’émotion des gradins et la pression des matchs décisifs du RC Lens en 1998. Son récit, ancré dans une réalité que tout amateur de football reconnaîtra, se lit comme un match palpitant, plein de rebondissements et de moments d’euphorie pure.

Une résonance avec l’actualité

La réédition arrive à un moment où le football continue de captiver les cœurs, prouvant que les leçons du passé restent pertinentes aujourd’hui. “1998, coulisses de l’épopée sang & or” est donc plus qu’une réédition, c’est une œuvre qui éclaire les succès contemporains en se plongeant dans les racines d’un passé glorieux.

Plongez dans les coulisses de l’une des plus belles pages du football français avec “1998, coulisses de l’épopée sang & or”. Ce livre est une célébration, un hommage aux héros de l’ombre et de la lumière qui ont façonné le destin d’un sport aimé par des millions de personnes. Un incontournable pour tous ceux qui cherchent à revivre ou à découvrir l’intensité et la passion de cette époque mythique. A noter une préface de Gervais Martel.

Site de l’auteur : www.stephane-bigeard.com