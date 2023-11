Rue du Prince – Ed. Marabulles

Rue du Prince est un grand album, d’Emilie Ettori, paru aux éditions Marabulles, en octobre 2023. Une bande dessinée singulière, qui propose une promenade poétique, dans une ville imaginaire et mystérieuse, pour partir à la rencontre de quelques habitants.

Il y a 84 ans, le Titanic était surnommé « le paquebot de rêve ». Il semblait l’être… Mais ceci n’est pas l’histoire qui va être contée. Celle qui se présente ici, est celle d’une ville et de ses quartiers. Le premier quartier présenté est celui de la Fabrique, le plus important de la ville. Chaque jour, la Fabrique accueille des milliers d’ouvriers. Situé au bord du fleuve de l’Arthe, il se présente comme le cœur industriel de la ville, spécialisé dans la fonte et l’aciérie. Ce cœur se décompose en deux parties, la fonderie et les ateliers. Le lieu où l’on produit des plaques d’inox immenses est la fonderie. Ces plaques se voient pressées, soudées, pour pouvoir obtenir des éviers, des plans de travail et autres produits dérivés. Les ateliers sont là où l’on assemble à la chaîne, toutes les petites pièces utilisées dans les appareils sanitaires.

Le récit est singulier et dense, présentant une ville qui n’existe pas, ses quartiers et quelques habitants. Des portraits, comme des tranches de vie, de ces personnages qui rythment la ville. C’est avec Antoine, jeune voiturier, au 43, rue Vaubourg, que débute cette découverte. Le récit est assez dense, avec une application pour tout décrire, afin de s’immerger dans cette ville imaginaire. La bande dessinée présente donc plusieurs personnages, héros de cette ville, très différents. Cependant, rien ne semble les relier, proposant ainsi une promenade à la rencontre de personnages. L’ensemble reste simple, poétique, avec quelques anecdotes sympathiques. Le dessin offre un trait simple, également, plutôt naïf, mais plaisant et fin.

Rue du Prince est une bande dessinée d’Emlie Ettori, parue aux éditions Marabulles. Une promenade poétique, singulière, dans une ville imaginaire, à la rencontre de différents habitants, jeune homme, gardienne d’immeuble, enfant, chien, entre autres, entre tranches de vie et anecdotes.

