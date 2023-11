Troisième et dernier tome de cette fabuleuse trilogie SF au format XL Deluxe, BIOMEGA parue le 8 novembre 23 !!

Tandis que Zoichi et son IA sont projetés loin de la Terre, ils se retrouvent dans un village d’un des secteurs du régénérateur. Ils découvrent que Nialdi n’en a plus pour très longtemps à vivre. Et comprennent, par déduction, en discutant avec les deux sœurs qui les ont trouvés, la stratégie que la cheffe de la DRF souhaite adopter pour perdurer.

Il faut faire vite pour inverser le processus, et, peut être, revoir un jour une planète, avec de vrais humains.

Le décor :

Un secteur du régénérateur…

Il est temps pour Zoichi de profiter de l’hospitalité des créatures de ce village. Recueilli par les deux sœurs, Boots et Yah, il constate que des êtres synthétiques comme lui, vivent en autarcie totale. Et, qu’il y a même des enfants. Mais, après avoir récupéré un peu de carburant pour pouvoir continuer sa quête, Yah fait un malaise. Boots explique alors, le calvaire qu’elles ont subi sur Tripalipolis. Il semble que la DRF ait mené des expériences sur les travailleurs. Car Yah est à présent enceinte, et il est certain que Nialdi souhaite la récupérer au plus tôt !!! Un étrange lien s’est créé grâce aux multiples réseaux que l’IA originelle étend depuis des siècles afin de reconstruire un monde nouveau. Étonnamment, depuis qu’elle porte l’enfant, la jeune Yah parvient à prédire les événements dramatiques prochains.

Aussi, lorsque Fuyu ressent la disparition du satellite espion autour du secteur, tous savent que le danger est proche.

Il ne faut que quelques minutes pour qu’un inspecteur patrouilleur débarque, est, annihile toutes formes de vies. Zoichi s’interpose, mais le combat s’avère difficile. Cette machine tueuse parvient a l’immobiliser et, Yah, se sentant responsable de l’arrivée de la DRF et de ce massacre, se rend, pour sauver les siens.

Elle est immédiatement ramenée sur Tripalipolis afin d’être séparée de son embryon dans les quartiers de haute sécurité. Car cet enfant n’est pas un simple embryon alpha : c’est l’avenir de dame Nialdi…

EXTRAIT BIOMEGA 3 EN CLIQUANT ICI

Le point sur le manga :

Si vous aviez raté les volumes précédents cliquez dessus >>VOL1 VOL2

Une trilogie haletante et passionnante d’un avant-gardisme étonnant !! On referme ce troisième volume de Biomega, avec un sentiment de sérénité et d’espoir. Tsutomu Nihei nous aura bluffé avec son seinen scifi et ses planches graphiques d’une puissance inégalée. Son scénario post-apocalyptique contient tous les thèmes technologiques, ​bio-éthiques, et scientifiques, particulièrement intrigants. (et absolument d’actualité avec l’avènement des IA !) . Son œuvre nous plonge dans un combat IA/humanité, dans ce monde futuriste composé de masse​s cybernétiques. Et ce grand final laisse le lecteur interpréter à sa guise le terminus de cette saga aux Éditions Glénat Manga.

On retient de cette édition XL Deluxe, un univers graphique incroyablement hors normes. Un scénario fleurant l’excellence. Des personnages intéressants. Et des planches en couleurs de toute beauté.

La conclusion :

Biomega aux Éditions Glénat Manga, c’est un univers singulier complètement avant garde, à la mesure de l’imagination d’Huxley !! Le récit prend toute sa force dans cette version XL Deluxe, pour nous imprimer la cervelle et les rétines de ce monde incroyable, inventé par Tsutomu Nihei. De cette IA ayant volé l’univers aux humains, et rêvant elle-même d’immortalité, de pouvoir… Des thèmes plutôt « misanthropes » pour une « vulgaire » machine !!! C’est du génie !