Mon livre des questions-réponses – Les émotions

Les émotions est un nouveau titre de la collection Mon livre des questions-réponses, des éditions Usborne, paru en août 2023. Un livre interactif, avec plus de 60 rabats à soulever, pour découvrir des réponses utiles qui aideront les enfants à mieux comprendre et gérer leurs émotions.

Le livre commence par un sommaire, simple et sobre, qui va à l’essentiel. Huit étapes pour découvrir, comprendre, ressentir et parler d’émotions. Ainsi la première étape vient définir le terme, expliquant que ces réactions se produisent à l’intérieur du cerveau et du corps, lorsqu’il se passe quelque chose. Les émotions sont causées par des substances chimiques, dans le cerveau. Aussi, lorsque quelqu’un que l’on aime nous prend dans les bras, le cerveau sécrète une substance chimique, génératrice de bonheur et de bien-être, appelée ocytocine. Mais toutes ces réactions ne sont pas forcément agréables, comme lorsqu’on est agacé, énervé, triste…

Le documentaire, aux pages cartonnées et solides, propose aux jeunes lecteurs de partir à la découverte des émotions. Ces ressentis, plus ou moins acceptés et compris, que l’on maîtrise avec difficulté parfois. Le livre est interactif, il propose des questions, qui trouvent réponse, sous des rabats à soulever. Ainsi, les enfants vont pouvoir répondre à plusieurs questions autour des émotions, pour apprendre, comprendre et mieux vivre avec. Des exemples concrets sont mis en images, afin d’accompagner au mieux les enfants. Les illustrations ont donc leur importance, dans ce documentaire très visuel. En effet, avec les questions, des dessins colorés interpellent et attirent les regards. Le trait se voit expressif, plutôt rond et doux.

