Le nouveau livre de Marc Neu : Pratiques de la magie des Anciens

Marc Neu, dans son nouveau livre “Pratique de la magie des anciens : rituels et secrets des sorciers des campagnes”, ouvre les portes d’un monde où le mystique et l’ancestral se mêlent à notre réalité moderne. Cet ouvrage représente un trait d’union unique entre les pratiques magiques traditionnelles et les besoins contemporains. Un must have pour les sorciers modernes.

Depuis quelques temps, je vous parle beaucoup des ouvrages de Marc Neu paru aux éditions Exergue. Tout simplement parce qu’ils sont vraiment simples à appliquer et agréables à lire pour ceux qui veulent s’initier à la sorcellerie/magie. Vous retrouverez d’ailleurs toutes mes chroniques ICI sur Marc Neu. Allez revenons à nos moutons.

Vous n’êtes pas sans savoir que la magie a été façonnée par divers facteurs : religieux, scientifiques et sociaux. Cependant, la magie des Anciens, ancrée dans l’observation minutieuse de la nature, a gardé une place respectée dans le cœur des pratiques occultes. Marc Neu, en tant qu’authentique sorcier, comprend la nécessité d’adapter ces pratiques ancestrales pour les rendre accessibles et applicables dans notre monde actuel. Son livre est une réponse à cette exigence, offrant un accès simplifié à ces rituels antiques.

L’ouvrage explore trois formes principales de magie : naturelle, céleste et divine. Chaque catégorie est abordée avec clarté et précision, permettant aux lecteurs de comprendre et d’appliquer les “remèdes” des sorciers de campagne dans leur vie quotidienne. Ces pratiques, bien qu’anciennes, sont présentées dans un contexte moderne, les rendant pertinentes et efficaces.

Entre tradition et modernité, la magie revisitée

La magie naturelle, par exemple, s’intéresse particulièrement au monde sublunaire. Elle étudie et utilise principalement les 4 éléments qui constituent la nature occulte de la matière. La magie céleste s’attache aux influences astrales et cosmiques, tandis que la magie divine fait appel à des forces spirituelles supérieures. Marc Neu, avec son expertise, guide les lecteurs à travers ces différentes sphères, permettant une compréhension profonde et une pratique efficace.

Un aspect fascinant de l’ouvrage est la manière dont il rend la magie pratique et accessible. Les lecteurs apprendront, par exemple, à fabriquer leur propre eau bénite, un rituel simple mais puissant. Vous aurez d’ailleurs plusieurs sorts que vous pourrez pratiquer grâce à cet ouvrage (amour, prospérité, chance, travail, procès, protection etc …) Cette approche pratique rend le livre non seulement un guide théorique, mais aussi un excellent manuel d’exercices pratiques. Vous serez forcément combler avec tout ce que vous découvrirez à l’intérieur.

Si vous ne l’avez pas compris, c’est un ouvrage indispensable pour ceux qui cherchent à comprendre et à intégrer la magie dans leur vie de façon concrète et contemporaine. Il démontre que, malgré l’évolution de notre monde, les enseignements et les pratiques des Anciens peuvent encore trouver leur place, apportant sagesse, guérison et équilibre dans nos vies modernes. Un pont fascinant entre les traditions ancestrales et notre monde actuel.

