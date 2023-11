Un monde oublié – Première partie

Un monde oublié est un diptyque inspiré de l’œuvre d’Edgar Rice Burroughs, qui débute avec cette première partie, parue, parue aux éditions Glénat, en octobre 2023. Une bande dessinée d’Eric Corbeyran et Gabor, qui revisite les thèmes du monde perdu et de l’évolution.

Le narrateur se demande combien de choses, il a pu vivre en trois mois. Terreurs et atrocités font partie de ces choses, des images d’une ère révolue. L’œil humain n’a jamais pu contempler ces images, qui restent imprimées dans sa mémoire. Un monde qui n’existe plus, mais cette parcelle perdue est tout ce qui en reste ! Dans une cabane, loin de tout, deux hommes sont en train de lire un curieux récit. Ils semblent avoir trouvé des pages dans un thermos. L’un demande à l’autre ce qu’il en pense. L’autre pense peut-être à un canular, car c’est difficile à croire un tel récit, mais pas impossible ! Le premier a remarqué que l’écriture était fine et régulière. Le style affirmé suggère que la personne qui a écrit cela, qui qu’elle puisse être, semble plutôt résignée que paniquée. Le premier homme demande s’il peut relire attentivement ce message…

Le récit d’aventures est plutôt bien mené, invitant à suivre Bowen J. Tyler, en pleine guerre mondiale. Alors que le soldat traversait l’Atlantique, pour rejoindre la France en compagnie de ses frères d’armes, un sous-marin allemand torpilla le navire. Un paquebot qui accueillait surtout des civils… Après deux naufrages et la capture d’un sous-marin allemand, Bowen et ses nouveaux compagnons, à court de vivre et de carburant, se retrouvent au cœur de l’île de Caspak. Un lieu hostile, peuplé de dinosaures, créatures étranges et d’hommes plus ou moins évolués. La bande dessinée est captivante, offrant une histoire pleine d’action et de rebondissements. En effet, le rythme reste assez haletant, avec peu de répits pour nos héros, rapidement attachants. Le dessin se fait plaisant, avec un trait fin et dynamique. Un cahier revient, à la fin de l’ouvrage, sur l’œuvre d’Edgar Rice Burroughs.

Un monde oublié est un diptyque, inspiré du récit d’Edgar Rice Burroughs, qui commence par cette première partie, parue aux éditons Glénat. Un album bien mené et captivant, offrant une aventure palpitante et sans répit, pour deux héros qui doivent survivre en un lieu mystique et hostile.

