La Mythologie expliquée par la peinture – Ed. Larousse

La Mythologie expliquée par la peinture est un bel ouvrage, de Gérard Denizeau, paru en octobre 2023, aux éditions Larousse. Un beau livre, de plus de 220 pages, qui offre une analyse des plus belles œuvres portant sur la mythologie gréco-romaine.

L’ouvrage débute par un sommaire très complet, qui présente les principaux dieux, déesses et héros, ou les scènes incontournables. Un avant-propos revient sur le sens du mot mythologie, permettant de plonger dans cette histoire des temps obscurs. Un monde surgit du chaos, marqué par la naissance agitée des dieux, par de titanesques combats entre créatures monstrueuses, puis par l’apparition de l’homme. Un être fragile et ingénieux, qui se voit sous la conduite de héros protégés ou accablés par les dieux. Cet avant-propos reste riche et intéressant, pour aborder, par la suite, les différentes œuvres, en commençant par Saturne dévorant l’un de ses enfants, par Francisco de Goya.

Le beau livre vient présenter pas moins d’une cinquantaine d’œuvres portant sur la mythologie gréco-romaine. L’ouvrage propose d’apprendre à lire ces peintures, à déchiffrer les tableaux des plus grands peintres. L’analyse semble complète, avec un commentaire du double point de vue mythologie et artistique. Ainsi, cinquante épisodes majeurs de la mythologie, comme une relecture de ces récits, sont à découvrir ou redécouvrir. Monstres, héros, dieux et déesses sont, entre autres, à retrouver dans ces tableaux répartis sur deux millénaires. Les œuvres restent bien décryptées, avec une vie d’ensemble, puis un regard détaillé sur certains points. Le livre riche et dense offre les clés pour connaître et décrypter ces belles œuvres sur la mythologie gréco-romaine.

La mythologie expliquée par la peinture est un beau livre, paru aux éditions Larousse. Un documentaire riche qui présente pas moins d’une cinquantaine de tableaux, portant sur la mythologie gréco-romaine, afin de découvrir ou redécouvrir ces dieux, déesses, héros et épisodes majeurs de ces récits incontournables.

