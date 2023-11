Je suis leur silence – Un polar à Barcelone – Éditions Dargaud

Partagez





Qui souhaite partir en excursion à Barcelone pour mener une enquête avec ce nouveau titre du talentueux Jordi Lefevre ?? Dans « Je suis leur silence », Eva, trentenaire, accompagnée (dans sa tête), explique à son psy, comment elle s’est retrouvée mêlée à une sombre histoire de famille… fatale !!!

Un drame familial (ou deux !) qui s’oriente vers un polar, grâce à une enquêtrice délurée, et un brin schizo !

À retrouver depuis le 13 octobre 23 aux Éditions Dargaud.

Le décor :

Gros plan sur la ville, la mer bleue et le ciel…

La photo de « vacances » pourrait être parfaite, si ce n’est qu’Eva, debout sur son perchoir, la Sagrada familia en fond, observe le trafic tout en bas. Le Dr Llull est en panique. C’est son psychologue. Un psychologue qui suit une psychologue !! Une situation plutôt incongrue. Oui, mais voilà, Eva a comme qui dirait, un genre de petit problème. Enfin, même deux.

Le premier, c’est qu’elle ne peut plus exercer son métier, à cause de son comportement « erratique ». Et le Docteur est là pour ça. Pour évaluer son trouble. D’ailleurs, elle avoue rapidement qu’elle dort très peu, mais pas qu’elle prend des médicaments. Il ne faudrait pas en dévoiler trop sur son intimité quand-même. Et surtout ne pas lui parler de ses trois copines : sa grand-mère, sa mère, et sa tante !! Toutes trois décédées, mais, toujours présentes dans sa tête … Elles se manifestent régulièrement pour l’aider dans ses réflexions journalières. Et d’autant plus à présent , pour le second petit problème : un cadavre !!!

Le Dr Llull manque de s’étouffer : un C_A_D_A_V_R_E ???!!!! Mais où donc cette bouille d’ange est-elle allée dénicher ce genre de problème ??!! Eva commence alors son histoire et celle de la famille d’une de ses anciennes patientes, et amie : Pénélope. Tout commence par une réception et une lecture de testament…

Le point sur la BD :

Quelle charmante enquête, accompagnée d’atouts majeurs : ces graphismes ravissants, et cette Eva ! Protagoniste principale de Jordi Lefevre, accro aux médocs, au sexe, un peu schizo sur les bords, mais pas schizo méchante. Plutôt schizo tendre, grâce à, feus, ses trois accompagnatrices qui la suivent tout au long de l’enquête. Je suis leur silence, aux Éditions Dargaud, nous entraîne dans le récit d’un polar de petite envergure, se limitant à l’espace (ou l’espèce !) familial huppé. Une grande famille, un testament à venir, et un meurtre. L’auteur introduit chacun de ses personnages, avec un soupçon d’humour, et de cynisme dans les échanges. Il nous projette en plein dans le vif d’une investigation haute en couleurs, grâce à cette enquêtrice malgré elle, ancienne psy, et son univers sensoriel, aussi crépusculaire que joliment élégiaque !!

Pas-à-pas, on se balance de soupçons réalistes à mythologiques !! Bondissant et rebondissant au fil des hypothèses traversant cette petite cervelle bien secouée. Mais d’une originalité absolument fantasque !!

La conclusion :

Ce qu’il y a de bien avec Jordi Lefevre, c’est qu’on a toujours envie de prendre ses personnages dans les bras, et de les serrer tendrement à chaque fin de lecture. Juste se taire, les sentir et les ressentir.

C’est encore une fois le cas, dans « Je suis leur silence ». Malgré le (les) drame familial qui se joue sous nos yeux, à travers un Barcelone que l’on découvre grâce au regard de l’auteur, on est envahi par une sorte de chaleur réconfortante. Lire cette histoire chez Dargaud, c’est faire partie de la vie de ses protagonistes. Assister une enquêtrice et aimer cette folie d’Eva, qui lui donne finalement du génie !!

PS : Un gros hug tendre et admiratif à l’auteur !