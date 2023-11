L’écologie pour les débutants – Ed. Usborne

L’écologie pour les débutants est un documentaire riche et intéressant, paru aux éditions Usborne, en septembre 2023. Un livre qui vient répondre aux questions des jeunes lecteurs, et les sensibiliser à l’écologie et à la protection de notre planète.

Le livre débute avec un sommaire assez complet. Quatre grandes questions et cinq chapitres viennent présenter l’écologie et être écologiste. Ainsi la première question reste autour de ce mot et de sa définition. Il est donc expliqué que l’écologie est l’étude des relations entre les animaux, les végétaux et les autres organismes, leurs interactions avec leur environnement. Un sujet d’actualité, abordé par de nombreux documentaires sur la nature. C’est au travers de la curiosité du jeune José, pour les vidéos de Léa Deschamps, écologiste, que la découverte va se faire. Les deux personnages sont donc à suivre, pour les bases, la vie, l’environnement, les écosystèmes, l’équilibre, la prospérité, la biodiversité, les changements, les activités humaines…

Le documentaire est riche et intéressant, présentant l’écologie, pour les jeunes lecteurs, de manière très accomplie. En effet, le livre présente l’écologie en des termes différents, afin d’offrir un maximum d’informations. Les exemples et les détails sont nombreux, pour ce documentaire très complet, qui propose aussi de se familiariser avec l’écologie. Les explications restent détaillées, le livre attrayant, avec ces personnages à suivre, dont l’un apprend et l’autre explique. L’ouvrage vient apporter des informations pour se rendre compte de l’importance de notre planète, des écosystèmes à protéger, de la faune et la flore qui subissent l’activité humaine néfaste. Les comportements à adopter, la sauvegarde et notre regard sur le monde à changer se voient également décrits. Le documentaire est également très illustré et coloré, offrant une belle dynamique.

L’écologie pour les débutants est un documentaire très riche et intéressant, des éditions Usborne, pour les enfants à partir de 10 ans. Un livre très complet, qui présente cette science et plus encore, afin de sensibiliser les enfants à l’écologie et à la sauvegarde de leur planète.

Lien Amazon